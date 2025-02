Lista de clareamento tributário de fevereiro de 2025

Yakarta, Viva – O governo local novamente apresenta um programa de lavagem de dinheiro de veículos a motor para aliviar o ônus da comunidade e aumentar o cumprimento dos contribuintes.

Da pesquisa VIVA No sábado, 1º de fevereiro de 2025, este programa é aplicado em várias províncias, incluindo RIAU e Java Central, com uma política ligeiramente diferente em cada região.

Branqueamento fiscal em Riau

O governo provincial da RIAU oferece uma oportunidade para os proprietários de veículos evitarem multas fiscais para veículos motorizados através de políticas de lavagem.

De 5 de janeiro a 5 de abril de 2025, sanções ou multas administrativas foram abolidas devido ao atraso no pagamento de impostos oficiais sobre veículos.

No entanto, esse clareamento não cobre uma doação obrigatória de acidentes de trânsito (SWDKLLJ) administrados por Jasa Raharja.

Com essa política, é aconselhado a comunidade a aproveitar esta oportunidade para evitar o ônus das multas fiscais no futuro. Além disso, os pagamentos de impostos também contribuem para apoiar o desenvolvimento regional.

Programa “Jateng Red and White” em Java Central

Além de Riau, o governo de Java Central também implementou um programa semelhante à manchete “Java Central Merah Putih”. Este programa é realizado de 5 de janeiro a 3 de março de 2025 e oferece vários benefícios para os proprietários de veículos a motor.

Neste programa, o público pode obter descontos de desconto e impostos de veículos a motor para o dever de transferência de veículos a motor (BBNKB).

Espera -se que este programa de branqueamento de impostos sobre o veículo ajude as pessoas que experimentam atrasos nos pagamentos de impostos, aumentando a renda regional do setor fiscal do veículo.

Portanto, são aconselhados os residentes que tenham em atraso impostos para aproveitar imediatamente essa oportunidade antes que o período do programa termine.

Para as pessoas que desejam saber mais sobre os termos e condições deste programa, você pode visitar o escritório mais próximo do Samsat ou acessar informações através do site oficial de seus respectivos governos locais.