Lista de preços de alimentos, 16 de janeiro de 2025: Aumentar o chili para a carne bovina

Jacarta – Observou-se um aumento nos preços de vários produtos alimentares. Esses produtos incluem arroz, arroz com pimenta vermelha, pimenta vermelha encaracolada, pimenta caiena vermelha, carne bovina e açúcar granulado local.

De acordo com dados do Centro Nacional de Informações Estratégicas sobre Preços de Alimentos (PIHPS) do Banco da Indonésia, na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, o preço das chalotas caiu IDR 1.400 por quilograma (kg) e o preço do alho caiu IDR 250, para IDR 45.100. por quilograma (kg). kg.

Depois, o preço do arroz de qualidade inferior I caiu em IDR 100, para IDR 13.900 por kg. No entanto, o preço do arroz de qualidade média I aumentou em IDR 50, para IDR 15.350 por kg.

Além disso, o preço do arroz de qualidade premium aumentou de Rs 150 para Rs 16.750 por kg, e o preço dos pimentões vermelhos grandes aumentou de Rs 1.050 para Rs 56.750 por kg.

Depois, o preço dos pimentões vermelhos crespos aumentou em IDR 1.050, para IDR 58.250 por kg. Enquanto isso, o preço da pimenta caiena verde caiu IDR 1.550, para IDR 58.400 por kg.

Enquanto isso, o preço da pimenta caiena vermelha aumentou IDR 700, para IDR 85.200 por kg. Enquanto isso, o preço da carne de frango de raça pura subiu e caiu de Rs 450 para Rs 38.650 por kg. No entanto, o preço da carne bovina de qualidade II aumentou IDR 1.400, para IDR 131.400 por kg.

 Um agricultor colhe ovos de galinha em seu galinheiro na vila de Balongan, Indramayu, Java Ocidental, sábado, 9 de março de 2019. Foto: ENTRE FOTOS/Dedhez Anggara

Em seguida, o preço dos ovos de galinha de raça pura caiu IDR 450, para IDR 30.950 por kg. O açúcar granulado premium permanece estável em IDR 19.400 por kg, e o açúcar granulado local aumenta em IDR 100, para IDR 18.250 por kg.

Depois, o preço do óleo de cozinha a granel caiu 50 IDR, para 18.650 IDR por kg, e o preço do óleo de cozinha embalado caiu 100 IDR, para 21.750 IDR por kg.