Lista de vencedores da PGA: Quem ganhou no Prêmio Prêmio de Produção?

Perdido quem ganhou em 2025 Pga? Temos a lista completa de Prêmios da Guild dos Produtores Vencedores da cerimônia deste ano. Esteja você rastreando os candidatos ao Oscar ou simplesmente curioso sobre os maiores vencedores, temos todos os detalhes de que precisa. Os prêmios foram apresentados no Plaza de Fairmont, em Los Angeles.

Vamos mergulhar no colapso completo dos prêmios da Guild dos Produtores, incluindo os principais vencedores de filmes e televisão no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

Lista de todos aqueles que ganharam no Prêmio Produtores Guild Awards

Os prêmios Guild of America Products (PGA) ocorreram em 8 de fevereiro de 2025, reconhecendo a excelência no cinema e na televisão. Anora ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck pelo excelente produtor de filmes, um preditor -chave do Oscar. A PGA também anunciou uma doação da renda do evento para apoiar os produtores afetados pelos recentes incêndios florestais de Los Angeles.

Lista de vencedores

Prêmio de Cinema

Darryl F. Zanuck Award por um excelente produtor de filmes teatrais: Anora

Prêmio para o excelente produtor de filmes de animação: The Wild Robot

Excelente Prêmio Produtor do Documentário: Super/Man: The Christopher Reeve Story

Prêmios de televisão

Prêmio Norman Felton para o excelente produtor de televisão episódica – Drama: Shogun

Danny Thomas Award para o excelente produtor de televisão episódica – Comédia: Hacks

David L. Wolper Award do excelente produtor de séries limitadas ou televisão antologia: Baby Reno

Prêmio de produtor de televisão não -ficção: Steve! (Martin) Um documentário de 2 peça

Prêmio para o excelente produtor de filmes televisionados ou de transmissão: a melhor noite do pop

Game & Competition Television: The Traitars Producer Award

Prêmio para o excelente produtor de entretenimento ao vivo, Variety, Sketch, Standup & Talk Television: Saturday Night Live

Prêmio para o excelente programa infantil: Sesame Street

Prêmio para o programa de forma clara: Shogun, “a criação de Shogun”

Prêmio de Programa de Esportes de Excelente: Simone Biles Rising

Reconhecimento especial