Lista do elenco de WAGs to Riches: Quem está na série Netflix?

WAG para a riqueza finalmente estreou em Netflix e oferece aos espectadores uma visão aprofundada da vida e carreira das esposas e namoradas de rappers e atletas famosos. Consequentemente, os fãs têm se perguntado sobre todos os membros do elenco do reality show.

Sem mais delongas, aqui estão todos os detalhes sobre os membros do elenco de WAGs to Riches.

Quem está no elenco de WAGs to Riches?

Listados abaixo estão todos os membros do elenco de WAGs to Riches:

Sharelle Rosado

A protagonista da série, Sharelle Rosado, é ex-noiva do ex-astro da NFL Chad Johnson e mãe de quatro filhos. Ela própria é popular graças ao reality show da Netflix, Selling Tampa, que se concentra em seu trabalho na Allure Realty, onde é CEO.

De acordo com Rosado Instagram biografia, ela também é embaixadora da marca de moda FashionNova e apresenta o podcast Humble Baddies. Além disso, ela é ex-pára-quedista do exército.

Maranda Johnson

Johnson é a namorada intermitente do conhecido rapper Kodak Black e é o membro mais jovem do grupo WAGs. Ele se interessou pelo rap como parceiro e também trabalha com Rosado na Allure Realty.

Ashley Wheeler

Ashley Wheeler é esposa do ex-jogador do Miami Dolphins, Phillip Wheeler. Assim como Maranda Johnson, ela também trabalha com Sharelle Rosado na Allure Realty e também é embaixadora do Fashion Nova. Além disso, Wheeler faz parte do podcast Humble Baddies.

Alexis Welch Stoudemire

Ela é a ex-esposa do popular ícone do basquete e atleta olímpico Amar’e Stoudemire. Ela também hospeda o podcast Humble Baddies ao lado de Rosado. Além disso, Stoudemire é afiliado ao Fundação Órfã Starfishque ensina conhecimentos de informática para crianças de orfanatos. Ela própria uma empreendedora de sucesso, investiu em uma empresa anjo de tecnologia e é sócia de uma empresa de cannabis.

Porsha Berto

Ela é esposa do boxeador campeão mundial Andre Berto. Fora isso, ela é corretora imobiliária que trabalha com Sharelle Rosado e gerente do negócio de estilo de vida Bad Bxtch Good Mom.

Vanessa Sade

Vanessa é noiva de Robbie Chosen Anderson, da NFL. Ela dirige uma empresa de trajes de banho chamada Seven02, ao mesmo tempo que trabalha como personalidade da mídia e apresentadora de televisão.

Lastônia Leviston

A mãe do primogênito de Rick Ross, Lastonia Leviston, dirige a Instatique, uma boutique de moda com sede em Miami.

Colina Keeta

Keeta Hill é casada com o wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill. Profissionalmente, ela é uma empreendedora de tecnologia que lançou um aplicativo de negócios.

Julz Goddard

Goddard é a ex-noiva do jogador da NFL Duke Riley. Ela é fundadora e CEO da 1 AM Creative Agency, uma empresa líder em marketing e entretenimento.