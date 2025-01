Lista dos novos generais 3 estrelas do TNI AD inaugurados em janeiro de 2025, há filho de um ex-vice-presidente

Jacarta – Um total de 97 oficiais superiores do TNI (Pati) foram oficialmente promovidos em meados de Janeiro de 2025. Esta promoção inclui 54 Pati do Exército Indonésio (AD), 26 Pati da Marinha Indonésia (AL) e 17 Pati do Exército Indonésio. Força (UA).

Leia também: Condição do carro removido do BIN Geral quando localizado em Marunda Waters

Deste número, três deles foram promovidos a Tenente General (Tenente General) TNI ou vulgarmente conhecidos como Generais de 3 Estrelas.

Este evento de promoção foi transmitido através do Relatório do TNI Pati Rank Promotion Corps que ocorreu em GOR A. Yani, Sede da TNI, Cilangkap, Leste de Jacarta, na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

Leia também: TNI AL desmonta misteriosa cerca marítima nas águas de Tengerang

A seguir estão três novos tenentes-generais do TNI que foram nomeados em janeiro de 2025:

Leia também: KSAU lidera Sertijab de 2 posições estratégicas da Força Aérea Indonésia, Marsma TNI Deny torna-se oficialmente o novo Dankopasgat

 Militar VIVA: Comandante da Divisão de Infantaria 3/Kostrad, Major General da TNI Kunto Arief Wibowo

Kunto Arief Wibowo ocupa oficialmente o posto de Tenente General (Letjen) do TNI após ter sido promovido a Comandante do Comando Conjunto de Defesa Regional (Pangkogabwilhan) I em janeiro de 2025. Esta promoção confirma a sua brilhante carreira militar, que ocupou vários cargos estratégicos. dentro do TNI.

Nascido em Malang, Java Oriental, em 15 de março de 1971, Kunto Arief Wibowo formou-se na Academia Militar (Akmil) em 1992. É filho do 6º Vice-Presidente da República da Indonésia e antigo comandante das ABRI, General do TNI (reformado). .) Experimente o Sutrisno.

Kunto Arief Wibowo ocupou vários cargos importantes ao longo de sua carreira. Algumas das posições estratégicas que ocupou incluem:

Comandante do Korem 032/Wirabraja (2019-2020)

Chefe de Gabinete Kodam III/Siliwangi (2020-2021)

Comandante da 3ª Divisão de Infantaria Kostrad (2021-2022)

Comandante Kodam III/Siliwangi (2022-2023)

 Militar VIVA: Danjen Kopassus TNI Brigadeiro General Iwan Setiawan

Iwan Setiawan, um soldado nascido em Bandung em 16 de fevereiro de 1968, detém oficialmente o posto de tenente-general (Letjen) do TNI após receber uma promoção como comandante do Centro de Armas de Infantaria (Danpussenif). Ele substitui o tenente-general Teguh Muji Angkasa, que agora foi rotacionado para se tornar professor permanente na Universidade de Defesa (Unhan).

Esta promoção marca o longo percurso da sua carreira militar, iniciada quando se formou na Academia Militar (Akmil) em 1992. Com experiência no ramo de infantaria Kopassus, Iwan é conhecido como um dos soldados com uma carreira brilhante no TNI.

Iwan Setiawan ocupou vários cargos importantes ao longo de sua carreira. Algumas das posições estratégicas que ocupou incluem:

Comandante do Korem 173/Praja Vira Braja (2020-2021)

Assistente Adjunto de Planejamento e Treinamento do KSAD para Cooperação Militar (Waaslat KSAD para Kermamil) (2021-2022)

Comandante General Kopassus (Danjen Kopassus) (2022-2023)

Pangdam XII/Tanjungpura (2023 a abril de 2023)

 Militar VIVA: Comandante da Divisão I Kostrad, Major General do TNI Bobby Rinal Makmun

Bobby Rinal Makmun assumiu oficialmente o posto de Tenente General do TNI no início de 2025. Esta promoção ocorreu depois que Bobby recebeu uma promoção como Comandante do Comando de Educação e Treinamento do TNI (Dankodiklat), uma posição estratégica responsável pelo desenvolvimento de capacidades de recursos humanos dentro do TNI. .

Bobby se formou em 1992 na Academia Militar (Akmil) do ramo de Infantaria. Ao longo da sua carreira ocupou vários cargos importantes que demonstram o seu trabalho e realizações como oficial do TNI.

Antes de ser nomeado Dankodiklat TNI, Bobby serviu como Comandante do Kodam.

Antes de liderar o Kodam XIV/Hasanuddin, Bobby também ocupou vários cargos estratégicos, incluindo:

Comandante da 1ª Divisão de Infantaria/Kostrad (2022-2023)

Comandante da Escola de Candidatos a Oficial do Exército (Dansecapad) (2023)