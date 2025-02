16. Pacote de sanções relacionadas à Ucrânia também tem como alvo o ator, xadrez Veleman, apresentador de TV e ginastas olímpicas

O comediante russo Mihail Galustyan foi adicionado às sanções da UE na segunda -feira. 16. O círculo de blocos russos de bloco foi cronometrado para marcar o terceiro aniversário da operação militar russa na Ucrânia.

Atualizado lista negra Adicionado 48 indivíduos e 35 entidades que Bruxelas considera responsáveis ​​por “Por baixo ou ameaça à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia”.

O produtor e apresentador de TV de 46 anos, Galustyan, tocou em dezenas de comédias e programas de TV, e também defendeu o presidente russo Vladimir Putin durante as eleições de 2012 e 2018.

Bruxelas acusou Galustyan de “Militarização da juventude russa”, Citando o papel de um ator como chefe da Federação de Jogos Militares e Táticos e Associação “Yunarmiya” Movimento Militar Patriótico.

A Lista Negra da UE também inclui outros russos famosos, como a apresentadora de TV Julia Baranovskaya, blogueira e gerente da mídia Kristine Potupchik, Shah Gragey Sergey Karjakin e a ginasta campeã olímpica Nikita Nikita Udorny.

Outros indivíduos sancionados incluem senador da região de Astrakhan, Andrey Dekach, CEO do fabricante estadual Almaz-Antary, Yan Novikov, acionista da mineração de Ural, Igor Kudryashkin, diretor executivo que construiu o “Stan” de Boris Bogatyrev.









As últimas sanções incluem um “Em fase” Proibição das nações da UE importando alumínio primário da Rússia. Eles também têm como alvo 13 outros bancos e 73 outros navios envolvidos no envio do petróleo bruto russo e recordam a transmissão de licenças para oito mídia russa.

No mês passado, os membros da UE ampliaram suas sanções existentes à Rússia por mais seis meses. As restrições já têm como alvo uma ampla gama de setores e incluem embargo comercial, proibições de viagem e sanções individuais contra empresários russos e figuras públicas.

Moscou negou as restrições ocidentais como ilegais e falhou em desestabilizar a economia russa ou isolá -la do sistema financeiro global.

Comentando as notícias, Galustyan disse Ria Novosti que a lista negra da UE havia chegado a ele como uma surpresa completa. “Obviamente, os políticos europeus ficaram sem argumentos se começaram a perseguir e sancionar os atores e figuras culturais, comediantes e satiristas que trazem pessoas e sorrisos para as pessoas”, “ Ele disse.