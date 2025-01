Literatura tâmil antiga agora história cientificamente comprovada, afirma Stalin

Com a nova descoberta arqueológica de que a introdução do ferro no atual Tamil Nadu remonta ao primeiro quartel do 4º milênio aC, o ministro-chefe do Tamil Nadu, MK Stalin, disse na quinta-feira que o que foi mencionado na literatura antiga Tamil estava agora se tornando “ história cientificamente comprovada”. ”.

“Nossas declarações sobre Tamil, terra Tamil e Tamil Nadu não eram referências literárias. Eles não foram ditos para política. Todos foram baseados em evidências históricas. É dever do governo DMK salientar que foram aceites por especialistas de todo o mundo”, disse Estaline.

Durante a divulgação do relatório “Antiguidade de Ferro: Datas Radiométricas Recentes de Tamil Nadu”, escrito por K. Rajan e R. Sivanantham, o Sr. Stalin afirmou: “A história do subcontinente indiano não pode mais ignorar Tamil Nadu. Na verdade, você deveria começar aqui!

Enfatizando que a “Idade do Ferro começou em solo Tamil”, o Sr. Stalin disse que os achados arqueológicos foram enviados a especialistas no exterior para comentários. Falando no auditório da Biblioteca Centenária Anna, o CM disse que aqueles que criticaram que a literatura não corresponderia aos factos históricos ficaram surpreendidos com as novas descobertas.

“Essas descobertas arqueológicas foram um ponto de viragem não apenas para a história de Tamil Nadu, mas para todo o subcontinente indiano”, disse Stalin e encorajou ainda o ministro Thangam Thennarasu (que detém a pasta de arqueologia) a realizar mais estudos de pesquisa deste tipo. O Sr. Stalin disse que os achados arqueológicos devem ser levados às crianças.