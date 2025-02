Little Rebels Cinema Club of the Children of the Nation, foi indicado para o Festival Internacional de Cinema de Berlim

Berlim, Viva – O 75º evento anual do Festival Internacional de Cinema de Berlim, ou conhecido como Berlinale, será realizado novamente. O evento ocorrerá de 13 a 23 de fevereiro de 2025 em Berlim, Alemanha.

Curiosamente, um dos curtas -metragens indonésios intitulado Little Rebels Cinema Club foi escolhido para competir no evento. Este filme é o trabalho do diretor Khozy Rizal, estabelecido em 2008. Mova para conhecer as informações completas, vamos lá!

Khozy revelou que o Rebels Cinema Club foi selecionado com sucesso na categoria de geração KPLUS. Juntamente com outros 9 curtas -metragens, o filme tornou -se uma recepção calorosa de juízes que são crianças de 12 a 14 anos.

“Então, o filme do Cinema Club de Little Rebels tinha na geração de seções e os juízes eram crianças de 12 a 14 anos, havia 5-6 pessoas assistindo e escolhendo os vencedores. Para os curtas-metragens, são escolhidos E somos uma das seções selecionadas “, disse ele na conferência de imprensa do curto filme do Semic, competindo com o cinema (SISS) iniciado por Maxstream Studios na área de Yakarta SCBD, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

 Diretor Little Rebel Cinema Club número dois da esquerda, foto: Isra Diamonds

Khozy também revelou que o filme de 17 minutos conta a história de um garoto chamado Doddy, 14. Neste filme, Doddi respondeu a cena do cinema de zumbis com seu melhor amigo usando a Handycam de seu irmão, Anji. O próprio Anji se descreve como adolescente com emoções complexas.

Para o ator principal que é criança, Khzy fez um elenco direto. Há pelo menos 10 a 15 pessoas que se juntaram ao elenco até que três pessoas que eram amigas de Doddy foram selecionadas.

Curiosamente, Khozy disse, encontrando 3 o elenco do melhor amigo de Doddy bastante complicado. Levando em consideração que os amigos de Doddy são descritos como filhos de Makassar de acordo com o palco do filme.

“Nosso processo de elenco tem um elenco aberto e as crianças podem se registrar. Mas o complicado é que elas devem ser capazes de dialogar para Makassar. Em Yakarta, é realmente difícil encontrar uma criança que possa ter um diálogo Makassar. (Como encontramos Crianças) jogamos a ligação 10-15, por isso vazou em 3. Bem, essas três pessoas são o elenco principal de Doddy.

Enquanto isso, o vice -presidente da Telkomsel, o estilo de vida digital e o produtor executivo do Little Rebels Cinema Club, Lesley Simpson disse que o Telkomsel através do Maxstream Studios vê que o filme do Little Rebels Cinema Club que foi transmitido anteriormente em Jaff 2024 e será lançado Torna -se uma forma de contribuição real aos estudos da Maxstream para apoiar trabalhos locais para competir internacionalmente.

“Com a escolha do Little Rebels Cinema Club no prestigiado Festival de Cinema, esta é uma oportunidade de apresentar a criatividade dos jovens cineastas indonésios ao público global”, disse ele.