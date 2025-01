Livro de visitas no oitavo andar do Glodok Plaza, onde os corpos queimados foram encontrados

Jacarta – Livro de visitas no oitavo andar do Glodok Plaza, onde foram encontrados oito corpos queimados de vítimas do incêndio.

“Testemunhas disseram que se fosse um funcionário, os dados estavam no oitavo andar. O número de funcionários e convidados, os dados foram queimados”, disse o chefe da Polícia Metropolitana de Tamansari, AKBP Riyanto, a repórteres na segunda-feira no local do incêndio no Glodok Plaza. .

Riyanto disse que a queima do livro de convidados fez com que a administração do Glodok Plaza não conseguisse determinar o número de convidados que estavam no local quando o incêndio ocorreu na noite de quarta-feira (15/1).

“Portanto, a administração também não pode determinar o número de convidados”, disse Joko.

Embora o livro de visitas não possa ser utilizado como material de apoio às investigações, a equipe está otimizando o interrogatório de testemunhas.

“Se há sobreviventes, verificamos ontem com a diretoria de segurança (Glodok Plaza)”, disse Riyanto.

A polícia interrogou nove testemunhas, a maioria delas agentes de segurança que estavam no local quando o incêndio começou na quarta-feira (15/1).

A polícia tenta abrir o acesso ao oitavo andar, que está coberto de destroços do incêndio.

O acesso foi aberto e limpo para que a busca pelos corpos das vítimas pudesse ser realizada da melhor forma e a Equipe do Laboratório Forense Central da Polícia (Puslabfor) pudesse investigar livremente a causa do incêndio.

Até agora, apenas oito sacos para cadáveres foram evacuados para o Hospital da Polícia Nacional (RS), Kramat Jati, no leste de Jacarta. O processo de identificação dos corpos ainda continua no hospital.

Desde que o incêndio no Glodok Plaza ocorreu na noite de quarta-feira (15/1), 14 pessoas foram dadas como desaparecidas, nomeadamente Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Oshima Yukari (25). ) e Deri Saiki (25).

Além disso, Indira Seviana Bela (25) e Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty e Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) e Dian Cahyadi (38). (Formiga)