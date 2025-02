Livros da polícia de Delhi CM Atishi por ‘violação’ da MCC

A polícia de Délhi registrou uma FIR na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) contra o primeiro -ministro Atishi, o candidato Kalkaji AAP, por supostamente violar o Código de Comportamento do Modelo (MCC) e obstruir funcionários públicos em serviço, ele disse um funcionário.

“Registramos um FIR contra o candidato Kalkaji AAP na delegacia de Govindpuri em várias seções e mais investigações estão abrindo”, disse o policial.

Além disso, ele disse que as medidas foram tomadas quando o candidato da AAP foi encontrado em Fateh Singh Marg, juntamente com 50-70 seguidores e 10 veículos. A polícia disse a eles para desocupar a área de acordo com as diretrizes da MCC. Mas eles entupiram um oficial para fazer sua lição de casa, disse ele.

Em uma publicação sobre X, a Sra. Atishi atacou na Comissão Eleitoral, alegando que o candidato ao BJP, Ramesh Bidhuri, e os membros da família recorreram abertamente ao “hooliganismo”, mas nenhuma medidas foi tomada, enquanto um caso contra ele.