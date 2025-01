Lizzo compartilha a imagem de transformação diz que alcançou seu ‘objetivo de libertação de peso’

Lizzo Recentemente, ele atualizou seus fãs em relação a ela Perda de peso jornada. Em 25 de janeiro, a cantora compartilhou uma nova atualização no Instagram, revelando que alcançou com sucesso seu “objetivo de libertação de peso” após meses de trabalho duro. Lizzo também compartilhou fotos de seu físico, incentivando seus seguidores a estabelecer seus próprios objetivos e acreditar em seu potencial.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes da nova atualização de perda de peso da Lizzo e ofereceremos uma idéia da sua viagem de saúde.

Lizzo compartilha uma imagem de si mesma depois de atingir o ‘objetivo de libertação do peso’

Recentemente, Lizzo compartilhou uma atualização emocionante com seus fãs em Instagram. No sábado, 25 de janeiro, a cantora de 36 anos foi para o Instagram, publicando uma foto de si mesma em um treinamento escuro de dois peças escuras para celebrar o golpe de seu “gol de libertação de peso”. Ela escreveu: “Eu fiz isso. Hoje, quando pisei em minha escala, atingi minha meta de libertação de peso. Eu não vejo esse número desde 2014! “O cantor também acrescentou:” Seja um lembrete de que você pode fazer qualquer coisa que você propor.

Além da foto, Lizzo celebrou suas realizações revelando as estatísticas específicas de sua transformação. Ele explicou que havia abandonado seu índice de massa corporal (IMC) por 10,5 pontos e perdeu 16% de sua gordura corporal desde que sua viagem começou em janeiro de 2024.

Não é a primeira vez que o cantor de “Truth Hurts” se abre em sua transformação de saúde. Em setembro de 2024, Lizzo começou a documentar seu progresso em Tiktok, referindo -se a ele como “libertação de peso”, um termo que se concentra no poço holístico -ser apenas em vez de perda de peso. Ela publicou um vídeo que mostra seu progresso, junto com o áudio de Nicki Minaj.

Lizza sempre foi aberta sobre seu relacionamento com sua própria imagem corporal e o conceito de positividade do corpo. Esse conceito incentiva as pessoas a amar seus corpos, independentemente de seu tamanho.