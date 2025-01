Logotipo do Scream 7 revelado, diretor emite declaração quando as filmagens começam

filmando para Grite 7 está oficialmente em andamento. No Instagram, diretor Kevin Williamson postou uma foto da claquete do set com o logotipo do Pânico 7. Apesar de ter sido avisado para não postar sobre o filme, Williamson espera que o pessoal da Paramount e da Spyglass o perdoe depois de ter “um dos melhores dias de sua vida”.

“Que dia extraordinário tive trabalhando com um elenco e uma equipe incríveis e talentosos.” Williamson escreveu. “Eles trouxeram seu jogo ‘A’ e me apoiaram em cada etapa do caminho. “Estou muito grato por esta oportunidade e por Wes Craven, que esteve em minha mente durante todo esse processo.”

Confira o logotipo do Scream 7 e a postagem de Williamson abaixo:

Quem está envolvido no Pânico 7?

Depois de pular o Scream VI devido a uma disputa contratual, Neve Campbell é a manchete do Scream 7 como Sidney Prescott. Campbell não é o único ator reprisando um papel de entradas anteriores do Scream. Courteney Cox retorna como Gale Weathers, enquanto Mason Gooding retorna para interpretar Chad Meeks-Martin.

Isabel May se junta ao elenco para interpretar a filha de Sidney. Outras adições incluem Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner e Anna Camp.

As estrelas de Pânico 5 e Pânico VI, Melissa Barrera e Jenna Ortega, estão notavelmente ausentes do elenco. Barrera e Ortega interpretaram as irmãs Sam e Tara Carpenter. Em novembro de 2023, Barrera foi demitida do Pânico 7 após seus comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas. No dia seguinte, Ortega desistiu devido a conflitos de agenda com a segunda temporada de quarta-feira. No entanto, surgiram posteriormente relatos de que a saída de Ortega se devia a um desentendimento contratual.

Williamson dirige Pânico a partir de um roteiro do escritor de Pânico VI, Guy Busick. Williamson é o escritor original da franquia Pânico, tendo escrito Pânico, Pânico 2 e Pânico 4. James Vanderbilt, que tem crédito de história com Busick, produzirá ao lado de Paul Neinstein e William Sherak.

Pânico 7 estreia nos cinemas em 27 de fevereiro de 2026.