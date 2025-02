Lok Sabha Presidente, Birla, enfatiza a importância da redação legislativa de qualidade

Ao solicitar consultas mais amplas no processo de redação legislativa, o Presidente de Lok Sabha, Om Birla, enfatizou na sexta -feira a importância da redação legislativa de qualidade e a importância das contribuições dos representantes eleitos nos processos legislativos.

Eu estava conversando no discurso inaugural em um programa de orientação de dois dias para membros recém -eleitos de Haryana Vidhan Sabha aqui.

Apontando que a falta de contribuições adequadas no estágio de redação tem seus impactos no funcionamento do governo e no escrutínio legislativo dos legisladores, Birla disse que os legisladores devem ser adequadamente comprometidos nesse estágio inicial para garantir que as perspectivas e preocupações de pessoas representadas são refletidas adequadamente nas leis propostas.

“Ao promover uma abordagem colaborativa entre os legisladores e o Ministério da Origem, a qualidade e a eficácia da legislação podem ser melhoradas, o que a torna mais relevante e benéfica para o público. Esse movimento contribuiria para a tomada de decisão mais informada e a melhor governança ”, afirmou.

Ao abordar as preocupações das legislaturas estaduais de autonomia financeira, Birla disse que a autonomia financeira aumentará a eficiência das legislaturas estaduais e, ao mesmo tempo, solicitou consultas mais amplas entre as partes interessadas sobre esse assunto.

Ele disse que os membros devem levantar problemas na câmara dentro do escopo das regras, aumentando os legisladores escolhidos pela primeira vez em Haryana Vidhan Sabha para estudar completamente as regras e procedimentos, para que possam levantar os problemas das pessoas de maneira eficaz. Ele pediu aos membros que desistissem das interrupções planejadas dos procedimentos da Câmara.

“Quanto mais eficazes as legislaturas estarão na revisão das políticas e programas governamentais, mais transparente será a governança e mais responsável será o executivo”, afirmou.