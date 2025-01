Lolly disse que a mãe entrou em contato com a Casa Segura para se torturar

Jacarta – Na sexta-feira passada, Laura Meizani Mawardi escapou do esconderijo. Depois de escapar do esconderijo, sabe-se que Laura procurou Razman para pedir para ser acompanhada à polícia do sul de Jacarta.

Durante o encontro naquela época, Laura, conhecida pelo público como Lolly, revelou suas ações nojentas durante os 5 meses que esteve lá. casa segura.

Razman Nasution revelou que naquela época Lolly ouviu uma ligação de Nikita Mirzani pedindo ao esconderijo para torturá-la. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.



“A primeira vez ele falou: ‘Ah, me leve para a delegacia, essa pessoa é mentirosa, o PPA é mentiroso, o esconderijo é isso. Eles são maus, trabalham juntos. Até ouvi uma ligação do Nikmir, ele disse: ‘Não se esqueça de apenas machucá-lo, apenas torturá-lo, Lolly’, foi o que ele ouviu.” disse Razman enquanto falava com Reza Indragiri, citado na transmissão do Diswisata Net no YouTube.

Lolly também revelou o tratamento injusto que recebeu enquanto morava na casa segura. Razman disse que Lolly não tinha permissão para se comunicar com ele por telefone.

Embora outras pessoas possam se comunicar com suas famílias por telefone.

“Outras pessoas receberam telefonemas para seus parentes, Lolly pediu um telefonema para o tio Razman, mas não foi atendido. Aparentemente, essa criança já queria me ligar há muito tempo, mas não foi atendido. disse.

Razman também revelou que a própria Lolly supostamente ouviu sua mãe pedindo ao guarda da casa para torturar a mente de Lolly.

“Na verdade, ele ouviu um telefonema dele pedindo perdão. Acredita-se que ele seja Aminya Nikmir, por isso foi torturado internamente. disse.

Naquela época, ele acompanhou Lolly à Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta. Ao mesmo tempo, Nikita Mirzani chegou, gerando acusações de abuso contra Razman.

Por um lado, Razman disse que pediu a várias instituições como o Ministério da PPA, KPAI e LPSK que se envolvessem neste caso.

“Nenhum de nós dormiu naquela noite. Chamado pelo KPAI, Ministério do PPA Lanny Ritonga, LPSK, foi acordado que eu representaria os interesses pessoais de Lolly.” disse.

Razman também revelou pela confissão de Lolly que ele próprio não confiava mais em sua própria família. A jovem de 17 anos até admitiu a Razman que frequentemente recebia violência na forma de espancamentos por parte de sua mãe, irmão e irmã Nikita Mirzani.

“Temos uma reunião porque este menino admite que não confia em seus pais, em sua mãe e em seu pai desde o nascimento até agora. Ele admite que é frequentemente espancado, inclusive por seu tio, seu irmão Nikmir e sua irmã.” disse.

Com base nos resultados da reunião da semana passada, foi acordado que Lolly seria confiada ao Hospital da Polícia de Jacarta para tratamento médico.

“Então a discussão começou quando eles disseram que seu regulador era o KemenPPA, Lanny falou com Ai KPAI. Eles concordaram em levá-lo ao hospital da Polícia Nacional para vê-los juntos. Se quisessem se comunicar com as enfermeiras, envolveriam KemenPPA, KPAI e investigadores se eles quisessem se encontrar”, disse.