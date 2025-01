Look Live: Jeffries, presidente da CBC comemora a conferência de imprensa após o ataque de Trump Dei

O líder da Câmara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) e o Presidente do Caucus Negro do Congresso (CBC), Yvette D. Clarke (DN.Y.) comemora uma conferência de imprensa na sexta -feira pelo amanhã, a A Dia depois que o presidente Trump parecia culpar os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) por um recente acidente de avião fatal perto de Washington.

Trump conversou com a imprensa da sala de informações da Casa Branca na quinta -feira sobre o recente acidente entre um avião de passageiros da American Airlines e o helicóptero do Exército do Black Hawk, do lado de fora do Aeroporto Nacional de Reagan Washington. Ele criticou as administrações de Biden e Obama em seus comentários, apontando especificamente as iniciativas de contratação.

O CBC criticou abruptamente Trump após a reivindicação, qualificando seus comentários como uma “amostra verdadeiramente desagradável e vergonhosa de prognóstico político racista”.

Nos últimos dias, o presidente também tomou medidas executivas para dissolver os esforços de Dei em todo o governo federal e dentro do setor de aviação.

Os legisladores também abordarão o esforço de Trump para congelar subsídios federais, uma medida que parou temporariamente.

