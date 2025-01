Louisiana AG: Mais segurança durante o Mardi Gras após ataque em Nova Orleans

A procuradora-geral da Louisiana, Liz Murrill (R), disse que medidas de segurança seriam implementadas durante as celebrações do Mardi Gras em março, após um ataque mortal no dia de Ano Novo em Nova Orleans.

“Acho que veremos muito mais recursos disponibilizados durante o Mardi Gras”, disse Murrill durante entrevista coletiva na terça-feira. “Veremos barreiras que provavelmente não tínhamos.”

O aumento da presença policial ocorre depois que Shamsud-Din Jabbar, 42, bateu um veículo alugado contra uma multidão na Bourbon Street enquanto promovia uma bandeira do ISIS em seu caminhão na manhã do dia de Ano Novo. Ele matou 14 pessoas e feriu dezenas de outras.

O evento atraiu a condenação dos legisladores estaduais enquanto a cidade se prepara para dois grandes eventos neste inverno: o Super Bowl em 9 de fevereiro e o Mardi Gras em 4 de março.

Na terça-feira, Murrill compartilhou que seu gabinete está investigando o plano de segurança implementado durante o ataque de 1º de janeiro na Bourbon Street e espera ter um relatório disponível para a legislatura estadual antes da sessão de abril.

Ele aconselhou os moradores da Louisiana a esperarem uma segurança mais “permanente” antes dos próximos eventos, que deverão atrair milhares de pessoas a Nova Orleans.

“Acho que temos que aceitar o fato de que esta cidade pode ser alvo do terrorismo e isso não vai mudar”, disse Murrilll anteriormente na entrevista coletiva. “E por isso não nos vejo recuando nessas medidas. Acho que veremos algumas que serão instituídas como um elemento mais permanente nesta cidade”.

