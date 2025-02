Louisiana, Nova York, Batalha pelas leis do aborto: o que vem depois

O procurador -geral da Louisian está tentando extraditar um médico de Nova York que prescreveu e enviou drogas para o aborto do correio a um morador do Estado Pelicano, aumentando uma batalha legal que envolve o médico que poderia provar os limites das leis estaduais das leis estaduais de o escudo do aborto.

A médica, Margaret Carpenter, enfrenta acusações de Texas e Louisiana de que ela violou suas leis, ajudando os moradores do Estado a obter pílulas abortivas. O procurador -geral do Texas, Ken Paxton (R) processou Carpenter em dezembro por prescrever e enviar medicamentos para aborto a uma mulher no estado no ano passado, e um grande júri em Louisiana a acusou pelo mesmo motivo no mês passado, que liderou o procurador -geral do estado Liz Liz Murrill (R) para solicitar sua extradição na semana passada.

O aborto na Louisiana é quase completamente proibido A menos que seja considerado necessário salvar a vida da mãe ou impedir a “deterioração permanente” de um órgão que mantém a vida.

Enquanto isso, Nova York é um dos oito estados que promulgou uma lei do aborto escudo da solução de 2022 de Roe v. Wade, a decisão histórica que deu aos americanos um direito constitucional ao aborto.

Essas leis destinam -se a proteger os prestadores de cuidados médicos de sanções criminais se prescreverem medicamentos usados ​​para abortos a pessoas em estados onde o aborto é restrito ou proibido. Entre 6.000 e quase 10.000 pessoas em estados com proibições ou restrições de aborto, recebem atenção através de uma lei de escudo a cada mês, De acordo com os dados da empresa para planejamento familiar.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul (D), prometeu proteger o Carpenter e rapidamente rejeitou o pedido do procurador -geral da Louisiana para extraditar o médico na semana passada.

“Não assinarei uma ordem de extradição que vem do governador da Louisiana, ou agora, ou nunca”, disse ele.

O futuro do caso não está claro, mas especialistas jurídicos concordam que Nova York provavelmente não terá que extraditar carpinteiro. No entanto, existe a possibilidade de ser extraditado se sair de Nova York, mesmo para estados liderados por democratas como Califórnia e Vermont.

“Enquanto ficamos em Nova York, não podemos ouvir nada além desse caso”, disse Greer Donley, professor associado da faculdade de advocacia da Universidade de Pittsburgh. “O julgamento pode literalmente acontecer sem sua presença”.

Mary Ziegler, professora de direito da Universidade da Califórnia, Davis, acredita que a interpretação atual da lei dos EUA fornece carpinteiro para proteção de extradição.

A cláusula de extradição na Constituição dos Estados Unidos e na lei federal que a implementa determina principalmente como os pedidos de extradição são discutidos em nível nacional.

De acordo com a lei federalZiegler disse que Nova York só seria forçada a entregar carpinteiro se estivesse no estado da Louisiana quando cometeu um suposto crime.

“A maneira pela qual o precedente trabalha neste momento é que você não precisa extraditar as pessoas que não estavam no estado buscando extradição onde o crime foi cometido”, disse ele.

Mas os estados individuais podem aprovar seus próprios estatutos sobre como eles querem lidar com a extradição também, segundo Ziegler. A maioria dos estados aprovou uma legislação uniforme que indica que, em geral, eles extraditarão qualquer pessoa que seja solicitada a entregar.

As leis estaduais do escudo criam exceções a essas leis de extradiçãoAssim, É por isso que Carpenter tem potencialmente o maior risco de ser entregue à Louisiana se ele viajar para um estado sem um.

Esse risco é ainda maior se viajar para um estado sem uma lei de escudo que também seja um estado liderado pelos republicanos e tenha leis de aborto mais restritivas do que Nova York, disseram os dois advogados.

Mas viajar para um estado liderado pelo democrata também pode apresentar riscos para o carpinteiro, mesmo se você tiver uma lei de escudo devido a um defeito importante na maneira como as leis são escritas, segundo Ziegler.

“Por um lado, os estados liderados pelo democrata (com leis de escudo) não querem extradite, mas, por outro lado, suas leis provavelmente dirão que deveriam”, disse ele.

Vários estados administrados pelo Democrata: Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Nova York, Rhode Island, Vermont e Washington, de acordo com um rastreador de direito da Shield Atenção médica KFF -Cove leis de revestimento relacionadas ao aborto que fornecem especificamente proteções para os fornecedores, independentemente da localização do paciente.

Mas, embora tais leis tenham sido escritas para proteger os moradores do estado da extradição, investigações e outros processos criminais, eles não oferecem essas proteções recíprocas para residentes não estados que cometeram seus supostos crimes de outros estados, disse Ziegler.

“Acho que isso é algo que Shield diz que eu posso querer abordar”.

