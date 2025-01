Louisville Cardinals vs. Informações sobre transmissão ao vivo do N. Carolina Tar Heels, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Saltos de alcatrão da Carolina do Norte @ Louisville Cardinals

Registros atuais: Carolina do Norte 8-5, Louisville 8-5

Como assistir

O que saber

A Carolina do Norte está 8-2 contra Louisville desde fevereiro de 2018 e terá a chance de ampliar esse sucesso na quarta-feira. Os dois se enfrentarão em uma batalha ACC às 18h00 horário do leste dos EUA no KFC Yum! Centro. Os Tar Heels ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 86,5 pontos por jogo nesta temporada.

No domingo, a Carolina do Norte fechou 2024 com uma vitória por 97-81 sobre Campbell. A vitória marcou vitórias consecutivas para o Tar Heels.

A Carolina do Norte pode atribuir grande parte de seu sucesso a Ian Jackson, que acertou 9 de 16 a caminho de 26 pontos mais cinco rebotes, e RJ Davis, que acertou 7 de 13 a caminho de 23 pontos mais cinco assistências. Além do mais, Davis também registrou uma precisão de arremesso de três pontos de 50%, que é a mais alta registrada desde março. Elliot Cadeau foi outro jogador importante, marcando um duplo-duplo com 12 pontos e 12 assistências.

A temporada de Louisville não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no retrovisor. Eles saíram vitoriosos em um jogo emocionante contra o Eastern Kentucky no sábado, passando por 78-76. O resultado geral foi o esperado, mas os Coronéis fizeram o jogo muito mais do que o previsto pelos apostadores.

A vitória de Louisville foi resultado de várias atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Terrence Edwards Jr., que marcou 20 pontos e cinco rebotes. A equipe também contou com a ajuda de J’Vonne Hadley, que fez um duplo-duplo com 15 pontos e dez rebotes.

Louisville quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 21 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Eastern Kentucky derrotou apenas 11.

A vitória da Carolina do Norte foi a terceira consecutiva em casa, elevando o seu recorde para 8-5. Quanto ao Louisville, eles têm se saído bem recentemente, já que venceram três dos últimos quatro jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 8-5 nesta temporada.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: a Carolina do Norte vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 38,6 rebotes por jogo. Não é como se Louisville estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 38,1. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

A Carolina do Norte venceu Louisville em seu encontro anterior, em janeiro, por 86-70. A revanche pode ser um pouco mais difícil para a Carolina do Norte, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

A Carolina do Norte venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Louisville.