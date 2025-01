Luca Beatrice, presidente da Quadrienal de Roma, morreu

O conhecido crítico de arte e ensaísta de Torino Luca Beatrice (63) morreu no Hospital Molinette, perto da Cidade da Saúde de Torino, onde foi hospitalizado em estado grave. “Dois irmãos não são dois amigos. São galhos da mesma árvore que podem divergir ao longo dos anos… mas o vínculo deles será eterno. Olá Luca, boa viagem.” Foi escrito no Facebook por Giulio Beatrice, irmão de Luca, anunciando a morte do presidente da Quadrienal de Roma em 2025 “Meu amigo, meu irmão, não tenho palavras. .” um bad boy travesso como um motociclista que não quer perder tempo com gentilezas”, afirma Angelo Mellone, diretor da Day Time Rai, nas redes sociais.

O ex-presidente do Circolo dei Lettori, presidente da Quadrienal de Roma 2025, adoeceu nos últimos dias e foi internado num hospital da capital piemontesa.

Luca Beatrice estudou história da cinematografia na Faculdade de Letras de Torino e obteve um diploma de especialização na área de história da arte na Universidade de Siena. Beatrice foi curadora de grandes exposições de arte em toda a Europa. Entre 2003 e 2005 foi curador da Bienal de Praga.

Em 2009 foi curador do pavilhão italiano da 53ª Bienal de Arte de Veneza. De 2010 a 2018, foi presidente do Clube de Leitura de Turim. Ele é hoje o presidente da Quadrienal 2025, principal exposição periódica dedicada à arte contemporânea italiana, programada este ano de outubro de 2025 a janeiro de 2026, chamada Fantastica.

