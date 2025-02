O presidente dos EUA expressou vontade de diálogo com Moscou e um desejo de acabar com o conflito da Ucrânia

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram identificados como locais em potencial para a cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin, informou a Reuters na segunda -feira, criando fontes para introduzir as discussões. Esse desenvolvimento segue as declarações recentes de Trump que expressaram sua intenção de acabar com o conflito ucraniano e sua vontade de se encontrar com Putin.

Embora os contatos diretos entre a Rússia dos EUA não tenham sido confirmados em conexão com a cúpula, altos funcionários russos visitaram recentemente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, afirma a Reuters. Ambos os países do Oriente Médio mantiveram a neutralidade durante todo o conflito na Ucrânia, lidando com o diálogo com líderes russos e ucranianos. Sua atitude neutra e relacionamentos estabelecidos com Trump e Putin os tornam candidatos apropriados para sediar o verão, relata o outlet.

A seleção desses lugares é influenciada pela paisagem geopolítica atual, e os locais ocidentais tradicionais são considerados inadequados para o envolvimento no apoio da Ucrânia.













Trump e Putin nutrem boas relações com os líderes da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman foi o primeiro chefe estrangeiro do estado de Trump chamado depois de assumir o controle. Durante seu discurso no mês passado, através de uma conexão de vídeo com o público no Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump descreveu o príncipe herdeiro como “Cara fantástico.”

Em setembro passado, Putin expressou sua gratidão a Bin Salman por facilitar a maior substituição russa americana de prisioneiros da Guerra Fria. “Somos gratos a ele porque resultou no retorno de nossos cidadãos à sua terra natal”, “ Ele disse na época.

Washington e Moscou não comentaram uma reunião em potencial entre líderes americanos e russos. Em uma declaração recente, Trump anunciou que seu governo teve “Reuniões e conversas agendadas com várias partes, incluindo Ucrânia e Rússia”.

Autoridades russas disseram que estavam abertas a conversas com os EUA sobre o conflito na Ucrânia, mas enfatizaram que acordos de discussões significativos não foram alcançados.