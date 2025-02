Luhut chama o orçamento de assistência social do RP.

Yakarta, Viva – Presidente do Conselho Econômico Nacional (DEN), Luhut Bines Pandjaitan disse que o governo continuará tomando medidas estratégicas para aumentar a eficácia do Programa de Proteção Social, através da digitalização da assistência social (BANSOS).

Ele afirmou que o governo se compromete a garantir que cada assistência social possa ser canalizada no objetivo, exatamente os benefícios exatos e exatos.

“Nos últimos cinco anos, vejo por mim mesmo como a eficácia dos programas de proteção social enfrenta grandes desafios. A partir do RP total.

Ele também revelou uma série de fatores que influenciam a eficácia da distribuição de assistência social. “Dados duplos, destinatários que não atendem aos requisitos, para que aqueles que nem sequer têm NIK sejam os principais obstáculos”, disse ele.

Nesse esforço de melhoria, contínuo Luhut, o governo estava construindo um Dados Integrados Sociais e Econômicos Nacionais (DTSEN). O programa é um sistema que integra três principais bancos de dados, a saber, dados de bem -estar social integrado (DTKs), Registro Socioeconômico (RegsoSosek) e a comercialização da aceleração da eliminação da extrema pobreza (P3KE).

Luhut disse que a consolidação desses dados seria cruzada com o Sistema de Informações da Administração da População (SIAK) de propriedade do Ministério dos Assuntos Internos, para garantir a precisão dos receptores de dados de assistência social.

“Sou grato, o BPS concluiu a conclusão da integração desses dados, incluindo detalhes como o nome, a última educação e o trabalho”, disse Luhut.

Além da integração de dados, Luhut contínuo, o governo também sincronizará as informações do beneficiário com vários outros programas de proteção social, como assistência alimentar, eletricidade e subsídios de GLP, para melhorar a qualidade dos dados e a eficácia da distribuição.

Esta etapa faz parte da Iniciativa de Tecnologia do Governo (GovTech), o ecossistema do governo digital instruído pelo presidente a ser concluído em agosto.

“Espera -se que esse sistema seja uma solução de longo prazo para garantir que a assistência social seja canalizada de forma transparente, sem vazamentos e sem irregularidades”, disse ele.