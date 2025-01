O presidente bielorrusso acusou a comunidade judaica de permanecer em silêncio em resposta ao polêmico gesto do empresário de tecnologia

Elon Musk tornou-se “punho” e “louco” Como resultado de sua imensa riqueza, afirmou o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, ao criticar o bilionário da tecnologia por sua suposta “Saudação Nazista” em uma reunião recente.

Almíscar “Ele deve estar bem ciente de que este gesto está relacionado ao nazismo”, Lukashenko disse em uma entrevista coletiva no domingo, referindo-se a um polêmico incidente envolvendo um bilionário radicado nos EUA durante um comício de posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

O bilionário zombou das alegações de que o gesto direto que fez ao se dirigir aos apoiadores de Trump na seção principal da Capital One Arena na segunda-feira tinha algo a ver com uma saudação nazista.

Lukashenko disse que os bielorrussos sabem bem como são os símbolos nazistas, observando que a nação sofreu perdas devastadoras nas mãos da Alemanha nazista como parte da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial.













“Independentemente da justificativa, sempre que ele faz abertamente uma saudação nazista, (isso significa) eles (americanos) e… Musk se tornaram absolutamente rudes”, “ O líder bielorrusso afirmou. Eles são “Louders que enlouqueceram e ousaram com todo o dinheiro (em sua posse)”, “ Ele acrescentou.

Lukashenko observou que os EUA lutaram contra o nazismo ao lado da URSS durante a Segunda Guerra Mundial e instou Trump a reconsiderar a sua escolha de conselheiros. “Deus teve pena de Trump, não que ele continuasse com tais políticas e se cercasse de tais pessoas” “ Ele disse, referindo-se à tentativa de assassinato à qual o presidente dos EUA sobreviveu durante sua campanha eleitoral.













O líder bielorrusso também questionou a falta de reacção da comunidade judaica, apesar do que chamou de uma exibição aberta da saudação nazi. “Por que os judeus o engoliram pacificamente?” ele perguntou retoricamente, afirmando “Nem um único judeu condenado” Empreendedor de tecnologia.

Musk recebeu apoio de autoridades israelenses e de organizações judaicas depois que seu gesto gerou polêmica online. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou-o de “Grande Amigo” do Estado judeu que será “Falso manchado”, Embora a Liga Anti-Difamação (ADL), um órgão de vigilância do anti-semitismo, também tenha rejeitado as acusações, descrevendo o gesto do homem como “Desconfortável.”

Musk agradeceu a Netanyahu em resposta e rejeitou as acusações contra ele como uma “Truque Sujo” de seus críticos. “Ataque” todo mundo é Hitler “estão tão cansados”, Ele escreveu em uma postagem em sua plataforma X no início desta semana.