Lukashenko, bielorrusso, vencerá o 7º mandato, oposição considera a eleição uma farsa

O rosto sorridente do presidente Alexander Lukashenko explodiu em cartazes de campanha na Bielorrússia no domingo (26 de janeiro de 2025), enquanto o país realizava uma eleição orquestrada que praticamente garantiria ao autocrata de 70 anos outro mandato, além de suas três décadas no cargo. . vigor.

“Necessário!” Os cartazes proclamam abaixo uma foto do Sr. Lukashenko, com as mãos unidas. A frase é a que grupos votantes responderam em vídeos de campanha depois de terem sido supostamente questionados se queriam que ele servisse novamente.

Mas os seus oponentes, muitos dos quais estão presos ou exilados no estrangeiro devido à sua repressão implacável à dissidência e à liberdade de expressão, discordariam. Chamam às eleições uma farsa, tal como a última em 2020, que desencadeou meses de protestos sem precedentes na história do país de 9 milhões de habitantes.

A repressão resultou em mais de 65 mil detenções, com milhares de espancamentos, o que trouxe condenação e sanções por parte do Ocidente.

Sob seu governo de punhal de ferro desde 1994, Lukashenko assumiu o cargo dois anos após o fim da União Soviética, o que lhe valeu o apelido de “o último ditador da Europa”, contando com subsídios e apoio político do aliado vizinho, a Rússia.

Permitiu que Moscovo usasse o seu território para invadir a Ucrânia em 2022, e até acolhe algumas das armas nucleares tácticas da Rússia, mas ainda fez campanha sob o slogan “paz e segurança”, argumentando que salvou a Bielorrússia de ser arrastada para a guerra.

“É melhor ter uma ditadura como a da Bielorrússia do que uma democracia como a da Ucrânia”, disse Lukashenko com a sua franqueza característica.

Temendo uma repetição da agitação eleitoral

A sua dependência do apoio do presidente russo Vladimir Putin, ele próprio no cargo há um quarto de século, ajudou-o a sobreviver aos protestos de 2020.

Os observadores acreditam que Lukashenko temia uma repetição dessas manifestações em massa em meio a problemas econômicos e combates na Ucrânia, e por isso agendou a votação para janeiro, quando poucos gostariam de encher as ruas novamente, e não para agosto. Ele enfrenta apenas oposição simbólica.

“O trauma dos protestos de 2020 foi tão profundo que o Sr. Lukashenko desta vez decidiu não correr riscos e optou pela opção mais confiável quando a votação parece mais uma operação especial para manter o poder do que uma eleição”, disse o analista político bielorrusso. Valéry Karbalevich.

Lukashenko afirmou repetidamente que não estava apegado ao poder e que o entregaria “silenciosamente e com calma à nova geração”.

Seu filho de 20 anos, Nikolai, viajou pelo país, dando entrevistas, dando autógrafos e tocando piano em eventos de campanha. Seu pai não mencionou sua saúde, embora ele tenha dificuldade para andar e ocasionalmente falasse com voz rouca.

“A questão do sucessor só se torna relevante quando um líder se prepara para renunciar. Mas Lukashenko não irá embora”, disse Karbalevich.

Principais opositores políticos presos ou exilados

Os principais opositores fugiram para o estrangeiro ou foram atirados para a prisão. O país mantém cerca de 1.300 presos políticos, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel da Paz Ales Bialiatski, fundador do Centro de Direitos Humanos Viasna.

Desde julho, Lukashenko perdoou mais de 250 pessoas. Ao mesmo tempo, as autoridades tentaram erradicar a dissidência através da detenção de centenas de pessoas em operações dirigidas a familiares e amigos de presos políticos.

“As autoridades detiveram 188 pessoas só no mês passado”, disse Viasna. Os activistas e aqueles que doaram dinheiro a grupos de oposição foram convocados pela polícia e forçados a assinar documentos afirmando que foram avisados ​​sobre a participação em manifestações não autorizadas, disseram defensores dos direitos humanos.

Todos os quatro adversários de Lukashenko nas urnas são leais a ele.

“Não estou entrando na corrida contra, mas junto com o Sr. Lukashenko, e estou pronto para servir como sua vanguarda”, disse o candidato do Partido Comunista, Sergei Syrankov, que é a favor da criminalização das atividades LGBTQ+ e da reconstrução dos monumentos ao líder soviético. Josef Stalin.

O candidato Alexander Khizhnyak, chefe do Partido Republicano do Trabalho e da Justiça, dirigiu uma zona eleitoral em Minsk em 2020 e prometeu evitar uma “repetição de agitação”.

Oleg Gaidukevich, chefe do Partido Liberal Democrata, apoiou Lukashenko em 2020 e instou outros candidatos a “deixarem os inimigos de Lukashenko nauseados”.

A quarta desafiante, Hanna Kanapatskaya, obteve 1,7% dos votos em 2020 e diz ser a “única alternativa democrática ao Sr. Lukashenko”, prometendo pressionar pela libertação dos presos políticos, mas alertando os apoiantes contra a “iniciativa excessiva”.

Líder da oposição chama eleição sem sentido de farsa

A líder da oposição exilada Sviatlana Tsikhanouskaya, que fugiu da Bielorrússia sob pressão do governo depois de desafiar o presidente em 2020, disse A Associação de Imprensa A eleição de domingo foi “uma farsa sem sentido, um ritual do Sr. Lukashenko”.

Os eleitores deveriam riscar todos os cidadãos das urnas, disse ele, e os líderes mundiais não deveriam reconhecer o resultado de um país “onde todos os meios de comunicação independentes e partidos de oposição foram destruídos e as prisões estão cheias de presos políticos”.

“As repressões tornaram-se ainda mais brutais à medida que esta votação sem escolha se aproximava, mas o Sr. Lukashenko age como se centenas de milhares de pessoas ainda estivessem do lado de fora do seu palácio”, disse ele.

O Parlamento Europeu instou a União Europeia a rejeitar o resultado eleitoral. A principal diplomata da UE, Kaja Kallas, classificou a votação como “um flagrante insulto à democracia”.

Pouco depois da votação em Minsk no domingo (26 de janeiro de 2025), Lukashenko disse aos jornalistas que não solicitava reconhecimento ou aprovação da UE.

“O principal para mim é que os bielorrussos reconheçam estas eleições e que terminem pacificamente, tal como começaram”, disse ele.

Jornalistas vigilantes do Media Without Borders apresentaram uma queixa contra Lukashenko ao Tribunal Penal Internacional por causa da sua repressão à liberdade de expressão, que resultou na prisão de 397 jornalistas desde 2020. Afirmou que 43 estão na prisão.

Medos de votar em fraude

De acordo com a Comissão Eleitoral Central, existem 6,8 milhões de eleitores elegíveis. No entanto, cerca de 500 mil pessoas deixaram a Bielorrússia e não podem votar.

Internamente, a votação antecipada que começou na terça-feira (21 de janeiro de 2025) criou um terreno fértil para irregularidades com urnas deixadas desprotegidas até o dia das eleições, disse a oposição. Um recorde de 41,81% dos eleitores votaram em cinco dias de votação antecipada.

Enquanto isso, ativistas da Viasna relataram problemas de Internet em todo o país, alegando que o governo do Sr. Lukashenko estava bloqueando o acesso a serviços VPN comumente usados ​​para escapar da censura.

As assembleias de voto removeram as cortinas que cobriam as urnas e os eleitores estão proibidos de fotografar os seus boletins de voto, uma resposta ao apelo da oposição em 2020 para que os eleitores tirassem fotografias para dificultar a condução da votação pelas autoridades.

A polícia conduziu exercícios em grande escala antes das eleições. Um vídeo do Ministério do Interior mostrou policiais de choque com capacetes batendo em seus escudos com cassetetes como forma de se preparar para a dispersão dos protestos. Outro apresentava um policial prendendo um homem se passando por eleitor, torcendo o braço próximo a uma urna eleitoral.

A Bielorrússia inicialmente recusou permitir observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que monitorizou as eleições anteriores. Mudou de rumo este mês e convidou a OSCE, quando já era tarde demais para organizar uma missão de monitorização.

Aumento da dependência da Rússia

O apoio de Lukashenko à guerra na Ucrânia levou ao corte dos laços da Bielorrússia com os EUA e a UE, pondo fim ao seu jogo de usar o Ocidente para tentar obter mais subsídios do Kremlin.

“Até 2020, Lukashenko poderia manobrar e jogar a Rússia contra o Ocidente, mas agora, quando o estatuto da Bielorrússia está próximo do satélite da Rússia, esta eleição ao estilo da Coreia do Norte liga o líder bielorrusso ao Kremlin ainda mais estreitamente, encurtando o laço”, disse Artyom Shraybman, especialista em Bielorrússia do Carnegie Russia and Eurasia Center.

Após as eleições, Lukashenko poderia tentar aliviar a sua dependência total da Rússia tentando novamente aproximar-se do Ocidente, previu.

“Senhor. O objetivo provisório de Lukashenko é usar as eleições para confirmar a sua legitimidade e tentar superar o seu isolamento para pelo menos iniciar uma conversa com o Ocidente sobre a facilidade das sanções”, disse Shraybman.