Exastirado no oeste como ditador, o presidente da Bielorrússia disse que sua liderança trouxe “estabilidade e segurança”

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, conquistou o sétimo mandato no poder, expandindo suas três décadas da antiga República Soviética por mais cinco anos, as pesquisas de saída indicaram após a eleição do país no domingo.

Competindo contra outros quatro candidatos, Lukashenko ganhou 87,6% dos votos, de acordo com pesquisas de saída publicadas pela Belorus State Media após o fechamento da votação. Nenhum dos outros candidatos ganhou mais de 5%.

Se confirmado, o resultado garante que Lukashenko permaneça no poder até 2030. Bielorrússia O primeiro e único líder após a independência, Lukashenko lidera o país desde 1994, cumprindo seis cadeiras consecutivas no poder.

Lukashenko enfrentou uma tempestade de críticas internacionais depois que ele foi eleito pela última vez em 2020, e os estados ocidentais acusaram o líder de longo prazo na fraude eleitoral no país, que ele negou. Os protestos generalizados eclodiram após a eleição, e o transparente líder da oposição de Svetlana Tikhanovskaya continua a insistir em que ela é uma verdadeira vencedora, chamando -se de Bielorrússia de " "Presidente eleito" ao lidar com os governos ocidentais.













A mídia ocidental é frequentemente chamada de Lukashenko como ditador. Em novembro, ele reconheceu a existência de ditadura na Bielorrússia, chamando -a de um de “Estabilidade, segurança, ordem, bondade e hospitalidade”. Lukashenko enfatizou anteriormente a necessidade de uma escolha digna, evitando o que ele descreveu como “American Style Show” Isso levou à violência para os Estados Unidos no ano passado. Ele enfatizou que era crucial que as escolhas tenham sido conduzidas adequadamente para evitar críticas.

A Bielorrússia é parceira estratégica da Rússia desde 1999, e dois países fortaleceram sua aliança desde que o conflito na Ucrânia aumentou em 2022. No ano passado, Moscou e Minsk concluíram um contrato de segurança que respondeu à construção militar americana em toda a Europa. O acordo inclui planos para a instalação de novos sistemas de foguetes russos da Hipeson Oreshnik na Bielorrússia até 2025.

Falando em uma entrevista coletiva no domingo, Lukashenko disse que os foguetes seriam organizados em solo bielorrusso “Qualquer dia”, adicionando isso “Um Oreshnik é suficiente para proteger a Bielorrússia.”