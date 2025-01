Luna escolherá Bill ou Will como seu parceiro em Bold & Beautiful?

O ousado e o belo continua a surpreender os espectadores com seu drama de alta tensão. Os últimos episódios viram o retorno de Luna Nozawainterpretada por Lisa Yamada. Como resultado, os fãs começaram a discutir sua equação com os personagens de Bill Spencer e seu filho Will. Então, quem Luna escalará para The Bold and the Beautiful?

Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre a dinâmica entre os três personagens da novela.

Luna escolheria Will ou Bill em The Bold and the Beautiful?

Não está claro quem Luna escolheria, Will ou Bill, em The Bold and the Beautiful.

Luna Nozawa foi recentemente libertada da prisão e atualmente está em prisão domiciliar na propriedade de Bill Spencer, Spencer. Ela fica em um quarto do local para ficar fora de vista. Enquanto ela conversava com Bill e o abraçava, Will e Electra apareceram, deixando-a preocupada. Assim, Luna se esconde em seu quarto e observa tudo de um canto. Electra revela como Will se tornou um herói para ela para salvá-la de Remy.

Luna parece claramente chateada ao ouvir a conversa, mas os fãs interpretaram sua reação de várias maneiras. Como todos sabem, Luna beijou Bill apaixonadamente duas vezes antes de ir para a prisão pelos assassinatos de Hollis e Tom. Porém, ele não retribuiu a intimidade, mas Luna ainda pode ter fortes sentimentos por ele.

Portanto, Luna pode estar chateada porque seu tempo com Bill foi interrompido devido à presença de Will e Electra. Ela gostaria de ter Will só para ela e tentar mantê-lo longe de sua família.

Outra teoria é que Luna pode estar de olho em Will agora. Já se suspeita que ele sofra de transtornos de personalidade múltipla ou possessivos. Como resultado, ela pode desejar Will como seu companheiro, impressionada por seu ato heróico para Electra. Portanto, Luna quer alguém como ele em sua vida, que possa protegê-la, dada sua infância conturbada.

Bem, os fãs terão que esperar pelos próximos episódios de The Bold and the Beautiful para revelar as intenções de Luna.