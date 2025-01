Lynn Ban morre após acidente de esqui, estrela do Bling Empire tinha 52 anos

Bling Empire: A estrela nova-iorquina Lynn Ban faleceu na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Ela tinha 52 anos.

Ban era o proprietário da Lynn Ban Jewelry. Ela apareceu em Bling Empire: New York da Netflix, que é um reality show de 2023 que serve como um spin-off de Bling Empire e segue “Socialites asiático-americanas exibem suas fortunas e modas enquanto trazem drama e vivem em Nova York. ” Cidade de York.

Em dezembro de 2024, Ban publicou em Instagram que se envolveu em um acidente de esqui que exigiu uma craniotomia de emergência enquanto estava de férias em Aspen com sua família.

“Felizmente, sempre uso capacete. Não parecia tão ruim na época e consegui esquiar até o fundo”, escreveu Ban na época. “Por precaução, pedi que a patrulha de esqui me verificasse se havia uma concussão. Eles me avaliaram e fui inocentado. Minha cabeça doía um pouco, mas pensei que depois do almoço tudo ficaria bem e eu poderia voltar a esquiar. O paramédico sugeriu que eu fosse ao hospital para fazer um exame. Isso salvou minha vida. Peguei um táxi com Jett e em 30 minutos eles nos disseram que eu tinha um sangramento cerebral e precisavam me levar de avião para o hospital de trauma. A última coisa que me lembro foi de ser entubado e acordar após uma craniotomia de emergência com Jett ao meu lado.”

Por VariedadeBan já faleceu.

“Minha mãe faleceu na segunda-feira”, escreveu o filho de Ban, Sebastian, no Twitter. Instagram. “Eu sei que ela queria compartilhar sua jornada após o acidente e a cirurgia no cérebro, então pensei que gostaria de fazer uma última postagem para compartilhar a notícia com as pessoas que a apoiaram. Muitos de vocês seguiram minha mãe, mas nunca tiveram a oportunidade de conhecê-la ou conhecê-la pessoalmente. Gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar quem minha mãe realmente era. Ela foi e sempre será minha melhor amiga, a melhor mãe para mim e alguém que se preocupa com todos.

“Ela sempre teve um sorriso no rosto, mesmo nos momentos difíceis durante seu processo de recuperação. Ela foi uma lutadora até o fim e é a mulher mais forte que conheço. Ela era a mãe mais engraçada e legal que eu poderia pedir. Ela cuidou de mim, do meu pai e de toda a nossa família ao longo de sua vida. Embora ela possa ter partido, farei tudo o que puder para garantir que ela nunca seja esquecida e que a sua vida seja celebrada como merece. Como mensagem final para minha mãe, gostaria apenas de dizer que sentirei sua falta para sempre e para finalizar algo que ela sempre me disse: ‘Eu te amo mais do que a própria vida’, mãe.”

ComingSoon envia suas mais profundas condolências à família e amigos de Ban neste momento.