M. Filme Night Shyamalan com Jake Gyllenhaal recebe o título

Mais informações sobre o próximo M. Night Shyamalan Protagonista do cinema Jake Gyllenhaal É aqui, com World of Reel informando que o filme tem um nome oficialmente.

Qual é o nome do novo filme de M. Night Shyamalan?

De acordo com seu último relatório, World Of Reel ressalta que o filme é intitulado Ficar e está programado para iniciar a produção no final deste ano. O World of Reel também informou que Shyamalan trabalhará com um novo diretor de fotografia no projeto, Adolpho Veloso, que trabalhou no Next Dreams Train.

O projeto será um “thriller romântico sobrenatural” baseado em uma história original de Shyamalan e o autor Nicholas Sparks, mais conhecido por obras, incluindo o caderno, Dear John, The Last Song e mais, muitos dos quais também se tornaram cinema.

De acordo com um relatório de Prazo final No filme, Shyamalan e Sparks estão co-criando a história, com Shyamalan escrevendo um roteiro e faíscas escrevendo um romance baseado na mesma história original. No entanto, não está claro exatamente sobre o que será o filme, pois qualquer detalhe da trama ou informação de elenco permanece um mistério por enquanto.

O último filme de Gyllenhaal foi The Road House de 2024, uma nova versão do filme de ação de 1989 para a Amazon, com seu próximo projeto pronto para ser o próximo thriller de ação Ritchie Ritchie no cinza, no qual Henry Cavill estrelará, Eiza González, Rosamund Pike , Pike, Pike, Pike, Pike, Pike, Pike, Pike, Pike e muito mais. Jake também estrelará um próximo filme de Monster, intitulado The Bride!, Dirigido por sua irmã, Maggie Gyllenhaal, e também a estrela Jessie Buckley, Christian Bale, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening e muitos outros.

Para Shyamalan, será seu próximo filme após a armadilha de 2024, estrelada por Josh Hartnett e Ariel Donoghue, bem como sua filha, Salka Night Shyamalan, que forneceu música original para o filme. Antes disso, ele lançou um filme em 2023, o horror psicológico apocalíptico atingiu a cabine, estrelada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint.

(Fonte: Mundo do rolo)