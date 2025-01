M. Night Shyamalan vence julgamento de servo e é absolvido das acusações de plágio

Um júri federal decidiu a favor do diretor M.Night Shyamalan em um processo de direitos autorais que acusou o cineasta de roubar ideias para seu programa Apple TV+ Servidor.

Sobre o que foi o julgamento de M. Night Shyamalan?

Uma decisão recente encerrou o julgamento após apenas sete dias, com o júri decidindo por unanimidade a favor de Shyamalan. Em 14 de janeiro, o processo da diretora Francesca Gregorini alegou que Shyamalan e outros haviam roubado elementos narrativos de seu filme de 2013, A verdade sobre Emanuel, sem dar-lhe crédito ou reconhecimento de qualquer forma.

O filme de 2013 contou a história de uma mãe que trata uma boneca como se fosse seu filho real, e o cineasta afirmou que vários elementos, incluindo tomadas e cenas, foram retirados de seu filme. Ela estava pedindo mais de US$ 81 milhões em indenização e disse que foi aconselhada a não processar Shyamalan, mas o fez para se defender.

“Eu queria responsabilizar os réus pelo que fizeram e fazer a minha parte para que isso não aconteça novamente com mais ninguém no meu setor”, disse ele em seu depoimento (via Variedade).

Shyamalan testemunhou no tribunal na quarta-feira e disse que não tinha visto o filme e nem ninguém que trabalhou em Servant. Ele também testemunhou que toda a situação foi simplesmente um “mal-entendido” e que, se tivesse acontecido, ele não teria tolerado que alguém roubasse seu crédito pelo programa.

“Esta acusação é exatamente o oposto de tudo o que faço e de tudo o que tento defender”, disse ele ao tribunal. “Eu nunca teria permitido isso. “Nenhuma das pessoas com quem trabalho faria algo assim.”

O julgamento foi a fase final de uma batalha legal de cinco anos entre Gregorini e Shyamalan. A ação original foi ajuizada em 2020 e durou mais do que a totalidade de Servant, que terminou após sua quarta temporada.