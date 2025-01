M23 Avanços apoiados por Ruanda no RDC enquanto os voluntários se recuperam para lutar

Os membros do grupo rebelde M23 se reúnem para supervisionar os possíveis recrutas congolês para o grupo rebelde M23 antes de serem levados aos centros de treinamento administrados por rebeldes M23, em meio aos confrontos entre os rebeldes M23 e as forças armadas da República Democrática do Congo (Fardc ), em borracha, província do norte de Kivu, no leste da República Democrática do Congo, 30 de janeiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

O grupo armado do M23 apoiado por Ruanda se mudou para o sul quando fechou em um aeroporto militar importante no Dr. Congo, com caudas de jovens voluntários para defender uma capital provincial na sexta -feira.

O grupo capturou a maior parte da borracha, capital da província de Kivu do Norte, no início desta semana e prometeu marchar para a capital Kinshasa.

A ofensiva das semanas marcou uma escalada dramática em uma região que viu conflitos que envolvem dezenas de grupos armados que conquistam a vida de cerca de seis milhões de pessoas por três décadas.

Ruanda diz que seu principal interesse é erradicar os combatentes ligados ao genocídio de 1994, mas é acusado de tentar se beneficiar das reservas minerais da região usadas na eletrônica global.

A crise abalou o continente e os observadores internacionais, com um bloco regional no sul da África que tem uma cúpula de emergência na capital do Zimbábue, Harare, na sexta -feira.

Os combatentes do M23 agora se mudam para o sul, com fontes locais que dizem à AFP na quinta -feira que a luta estava concentrada a cerca de 30 km da cidade de Kavumu.

A cidade tem um aeroporto militar estratégico e é aí que o Exército Congolês estabeleceu sua linha defensiva a apenas 40 km ao norte da capital provincial do sul de Kivu, Bukavu.

As Nações Unidas alertaram que havia “relatos credíveis de que o M23 está se movendo rapidamente em direção à cidade de Bukavu”.

Chame voluntários

Em Bukavu, na casa de dois milhões, e a segunda maior cidade a leste do Dr. Congo após a borracha, um repórter da AFP testemunhou longas filas de voluntários de cauda para ingressar em uma milícia congolesa que vem lutando ao lado do exército.

Dezenas de jovens realizaram exercícios na terra vermelha dentro de um estádio, um dia depois que o ministro do Interior da Provincial pediu às pessoas que se recomporiam para combater o M23.

O Exército ainda não comentou os últimos avanços do M23, mas o presidente Felix Tshisekedi disse no início desta semana que uma resposta militar “vigorosa” estava sendo realizada.

As informações sobre a ofensiva do movimento rápido permaneceram sem ser claro, mas até agora os combatentes do M23 encontraram uma resistência limitada das forças de congoleñas mal equipadas e mal pagas.

Em borracha, os moradores surgiram para contar os mortos e procurar comida, enquanto os hospitais lutavam para lidar com feridos.

“Não queremos viver sob o polegar dessas pessoas”, disse uma pessoa, que pediu para não ser identificada na AFP.

As Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a Grã -Bretanha, a França e o mediador Angola pediram a Ruanda que retirasse suas forças.

A Grã -Bretanha disse quinta -feira que estava pensando em revisar Ruanda.

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, rejeitou fortemente as acusações de que Kigali está apoiando o grupo armado, dizendo: “M23 não são ruins, eles são congoleses”.

Na sexta -feira, a comunidade de desenvolvimento da África do Sul de 16 nações (SADC) realizará uma reunião extraordinária sobre a crise.

Enquanto Kagame não comparecerá, um porta -voz do governo que diz à AFP que Ruanda “não era membro da SADC”, Tshisekedi estará presente, de acordo com a presidência congolesa.

A reunião segue as altas tensões entre Kagame e o presidente sul -africano Cyril Ramaphosa após a morte de 13 soldados sul -africanos no leste do RDC.

Os soldados fizeram parte da missão SADC no RDC, que implantou a leste do país em 2023 e é composto por cerca de 2.900 tropas do Malawi, África do Sul e Tanzânia.

‘Todo o caminho até Kinshasa’

As tropas M23 e Ruanda entraram em borracha no domingo. Durante dias de confrontos intensos que mataram mais de 100 pessoas, o grupo aproveitou o controle sobre uma grande parte da cidade, já que muitos soldados congolesa se renderam ou fugiram.

“Estamos em borracha e não sairemos”, Corneille Nangaa, chefe de uma coalizão de grupo na quinta -feira, incluindo o M23.

“Continuaremos a marcha da libertação para Kinshasa”.

A ofensiva aumentou uma crise humanitária já grave na região, causando escassez de alimentos e água e forçando meio milhão de pessoas de suas casas este mês, disse a ONU.

O RDC acusou Ruanda de pilotar uma ofensiva de se beneficiar da riqueza mineral da região.

Um relatório de especialistas da ONU em julho apoiou as declarações, descobrindo que Ruanda tem milhares de tropas no leste do RDC e tem “controle de fato” no M23.

Ruanda negou acusações.