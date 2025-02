M3Gan 2.0 Teaser Trailer sugere uma dupla de bonecas assassinas

O primeiro avanço do teaser para M3Gan 2.0 Finalmente está fora, causando a introdução de uma nova boneca na franquia de ficção científica/terror.

Dirigido por Gerard Johnstone, M3Gan 2.0 é a sequência do filme de 2023 M3Gan. Juntamente com uma primeira olhada na nova versão do M3Gan, os produtores também revelaram a sinopse e a data de lançamento do próximo filme.

O primeiro trailer do teaser M3Gan 2.0 sugere uma nova boneca

O avanço do progresso do M3Gan 2.0 prepara o palco para o próximo capítulo para o pulso titular AI. O teaser começa com ela caminhando lentamente na luz e entrando em sua famosa dança do primeiro filme. Enquanto se aproximava da música bem -sucedida do cantor Chappell Roan “Feminomenon”, as câmeras se aproximam do M3Gan, que foi ao público perguntando: “Miss Me?” Ela pisca na câmera, após o que o cartão de título aparece e a data de lançamento do filme é apresentada.

M3Gan 2.0 está programado para chegar aos cinemas em 27 de junho de 2025. Após seus prêmios Grammy, o progresso foi posteriormente publicado em YouTube Por fotos universais. Além de dar uma primeira olhada no M3Gan, os produtores também zombaram de que uma nova boneca da AI está entrando na mistura. Em um comunicado de imprensa, eles lançaram uma sinopse para o segundo filme que menciona uma nova boneca.

A sinopse diz: “Dois anos depois que o M3Gan, uma maravilha da inteligência artificial, tornou -se desonesto e embarcou em um barulho assassino e foi posteriormente destruído, o criador de M3gan, Gemma Cady, agora com 14 anos, tornou -se um adolescente, rebelde contra o Regras superprotetoras de Gemma. Sem saber, a tecnologia subjacente para o M3Gan foi roubada e mal utilizada por um poderoso empreiteiro de defesa para criar um diploma militar conhecido como Amelia, o melhor espionagem de infiltração assassina. Mas, à medida que a autoconfiança de Amelia aumenta, torna -se decididamente menos interessado em receber ordens de seres humanos.

De acordo com a sinopse, o filme girará em torno de Gemma, interpretado por Allison Williams, fazendo a difícil chamada para “ressuscitar o M3Gan e dar algumas atualizações”. Portanto, traga seu cara a cara com Amelia.