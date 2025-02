M5s e italiano foram embora: “Vamos trazer o caso de Almari para Eurocamera”

O Eurocamera incluiu um debate na terça -feira, 11 de fevereiro, em Estrasburgo, sobre “a proteção do judiciário internacional e suas instituições, em particular o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional”. A oposição italiana, representada pelo movimento 5 -Star e pela esquerda italiana, promete usá -la para levar o caso a Almasri para a Europa.

O movimento de 5 estrelas e a esquerda italiana originalmente pediram um debate, acompanhado por uma declaração da Comissão da UE, por “não conformidade com o mandato de apresentação do Tribunal Internacional: a libertação e o acompanhamento da Líbia Usama Elmasra Njeem”. No entanto, durante as negociações entre os grupos políticos do Parlamento Europeu, a versão mais “mais leve” foi armazenada sem referência ao general da Líbia no título.

Um detalhe que não desencoraja a oposição italiana. “O caso Almasri também chegará ao Parlamento Europeu. Embora nosso pedido tenha sido aprovado do grupo de esquerda, o debate sobre a proteção do direito internacional e os privilégios do Tribunal Penal Internacional ”, explica a nota comum dos membros do M5S, Danil Della Valle e Gaetano Pedullà. “O governo de Meloni está tentando retirar todos os erros da liberação da execução da CPI da Líbia quando eles deliberadamente ignoraram o pedido. Deve ser realizado sem os estados de hesitação assinados pela Lei de Roma e, portanto, obrigados a tomar suas decisões ”, concluem.

