Mace considera candidatura a governador da Carolina do Sul

A deputada Nancy Mace (R.S.C.) está considerando concorrer ao cargo de governador da Carolina do Sul, confirmou seu porta-voz ao The Hill na quarta-feira.

Mace em entrevista ao A Associated Press disse que está “considerando seriamente” uma oferta para substituir o governador de mandato limitado, Henry McMaster (R).

“Já estive no Legislativo estadual antes, agora tenho ótimos relacionamentos em Washington e ganhei a liderança para ser ousado, para garantir que avancemos com políticas conservadoras”, disse ele à AP.

“Fiz a diferença no trabalho que fiz aqui e sei que poderia fazer ainda mais em nível estadual”, acrescentou.

Mace representa o Lowcountry da Carolina do Sul no 1º Distrito Congressional. Forte defensora do presidente Trump, ela o apoiou contra sua colega da Carolina do Sul, a ex-governadora Nikki Haley (R), nas primárias presidenciais republicanas de 2024.

Trump e Mace nem sempre concordaram. Trump endossou um rival principal dela durante sua primeira tentativa de reeleição depois que Mace o criticou após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Mas Mace sobreviveu ao desafio das primárias e lutou contra outro último ciclo depois de votar com um pequeno grupo de republicanos e democratas para destituir o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia).

“Não concordo perfeitamente com nenhum candidato. E até agora fiquei fora disso. Mas chegou a hora de nos unirmos em torno do nosso candidato”, Macedisse em um último postJaneiro ao anunciar o seu apoio a Trump nas primárias.

“Para ser honesto, tem sido um show de merda desde que ele deixou a Casa Branca. “Nosso país precisa reverter todos os danos que Joe Biden causou”, acrescentou.

Mais recentemente, Mace chamou a atenção para uma legislação que impediria as pessoas transexuais de utilizarem as casas de banho e outras instalações que se alinham com a sua identidade de género em edifícios federais, e para outro projeto de lei que proibiria as mulheres transexuais de utilizarem instalações no Capitólio que se alinhassem com a sua identidade de género. gênero. identidade, um movimento que ocorreu depois que a deputada Sarah McBride (D-Del.) Se tornou a primeira legisladora abertamente transgênero a servir no Congresso.

Fonte