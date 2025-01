Mona Lisa será exibida na nova sala do Louvre com uma abordagem independente em comparação com o restante do museu: Isso é o que o presidente francês anunciou, Emmanuel Macron Antes da obra -prima de Leonardo da Vinci como parte do projeto “Renaissance du Louvre”.

Louvre terá uma “nova grande entrada”, Ao longo da colunata Perrault, na parte oriental do museu: É isso que o presidente francês Emmanuel Macron, que se expressou perante Mona Lisa como parte do projeto “Nouvelle Renaissance” – “Novo Rebirth” – para responder ao estado de degradação do Museu Louvre, responder ao estado de degradação do Louvre Museu, para responder à degradação dos museus de degradação do Louvre, responda ao estado de degradação da degradação do Museu Louvre. Nos últimos dias, a Laurence De Cars relatou o presidente do maior museu do mundo.

O objetivo do novo Museu Louvre, “Alugados, renovados e generalizados” é receber 12 milhões de visitantes anuais até 2031 contra os 9 milhões atuais: Isso foi anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que anunciou o projeto “Louvre, Nouvelle Renaissance”. Entre outras coisas, Macron desencadeou uma diversificação de taxas, com um ingresso mais caro para visitantes “não europeus” desde 2026.

