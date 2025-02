O presidente francês conversou com Mohammed bin Salman antes da próxima reunião dos EUA-Rusia em Riyadh

O presidente francês Emmanuel Macron revelou que conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman ao telefone para discutir o conflito na Ucrânia e o papel da UE de acabar com as hostilidades. A ligação vem à véspera da reunião entre as delegações americanas e russas na capital saudita, Riyadh, esperada na terça -feira.

No post em X, Macron citou tópicos cobertos por uma chamada com Bin Salman na segunda -feira, incluindo Gaza, Líbano e Síria. Quanto à Ucrânia, o líder francês disse que falou “O papel da Arábia Saudita poderia desempenhar em uma paz firme e duradoura, e os europeus estão no centro do processo”.

Enviado especial americano Keith Kellogg sugeriu anteriormente que as nações européias podem não estar envolvidas em entrevistas sobre a Ucrânia, afirmando que Washington não deseja “Entre em uma grande discussão em grupo”.

Após o anúncio de que os Estados Unidos e a Rússia realizarão suas primeiras conversas bilaterais em mais de três anos, Macron convocou uma cúpula de líderes europeus em Paris na segunda -feira, a fim de lidar com uma abordagem americana ao conflito. O líder francês pretende garantir que a UE não pare em possíveis discussões sobre o acordo de paz.

Líderes de vários países da UE foram entregues à cúpula, incluindo o primeiro -ministro polonês Donald Tuska, o chanceler alemão Olaf Scholz, o secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, o primeiro -ministro italiano Giorgia Meloni e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.









Kellogg justificou a exclusão da Europa Ocidental da conversa em Riyadh, apontando para os acordos fracassados ​​de Minsk assinados entre a Ucrânia e a atual República Popular Lower e Luganic de 2015. Contratos, mas depois admitiram que eles estavam contratados para comprar o tempo de Kiev para construir seu exército.

“Não vamos assim”, “ Kellogg enfatizou.

Trump afirmou que estava otimista de que o conflito da Ucrânia poderia ser resolvido em breve, citando seu telefonema com Putin, como o Ucraniano Vladimir Zeleni, que Moscou e Kiev querem acabar com a luta.

De acordo com a Bloomberg, a equipe de Trump espera chegar à Ucrânia um acordo de interrupção na Ucrânia em 20 de abril. Kellogg também sugeriu que um plano detalhado de paz americano pode ser revelado nos próximos dias ou semanas.