Macron sente Trump em frente ao cume na Ucrânia em Paris

Uma reunião urgente que foi convocada em uma turnê próxima após um resultado desastroso da conferência Mônaco para tentar devolver a voz à Europa que levou a porta à porta: Emmanuel Macron chama as potências européias para Paris para uma reunião que será “informal “Mas essencial para transformar o que ainda é um passo com dois russos americanos no esquema compartilhado com a Europa a caminho de parar o incêndio ucraniano. Encontrar a estratégia certa a ser aceita para convencer Washington de que os parceiros europeus devem contar com o caminho para a paz.