Madras | A coleção cápsula de Anaka Narayanan tem uma história para contar

Em The Maheshwar Edit, Anaka faz experiências com listras, texturas e cores fortes | Crédito da foto: Arranjo Especial

A coleção cápsula de Anaka Narayanan, The Maheshwar Edit, tem uma história para contar.

Em 2022, Anaka, o fundador da Brass Tacks, foi para Maheshwar em Madhya Pradesh para um aprendizado com a tecelã Nisha Verma. “Tive interesse em aprender a tricotar e sabia que para comprometer o processo na memória muscular teria que fazê-lo por mais tempo”, diz ela. Entrei com a mente aberta e disse a mim mesmo que sim, queria me aprofundar na produção e no design, mas não podem ser tratados como duas áreas diferentes”, afirma.

A primeira incursão de Anaka na tecelagem têxtil tomou forma nesta coleção cápsula, The Maheshwar Edit, que agora está em exibição e à venda na Silkworm Boutique em Chennai. A coleção traz camisas e tops listrados ousados ​​para homens e mulheres confeccionados com fios de algodão não mercerizado, para garantir que os tecidos sejam macios e respiráveis.

Uma camisa da coleção | Crédito da foto: Arranjo Especial

No âmbito desta exposição, junto à estante com a coleção de Anaka, também está exposta a sua história, através de fotografias que narram a sua passagem por Maheshwar e as suas experiências com urdidura e trama. “Grande parte do motivo pelo qual gosto dos teares manuais é que o tecido não fica completamente plano. A textura dá personalidade e há um certo desnível que vem do charme de ser feito à mão”, diz sobre o tecido utilizado. Embora ela tenha feito várias viagens a Maheshwar e passado um tempo considerável adquirindo esse tecido, Anaka diz que ainda sente que mal arranhou a superfície com esta coleção.

Anaka fundou originalmente a Brass Tacks como uma marca de roupas em 2007. Na época do fechamento da marca em 2019, ela tinha um ateliê em Chennai e dois outlets em Chennai e Bengaluru. Após um hiato de alguns anos, a gravadora voltou, mas com uma abordagem diferente.

Anaka Narayanan | Crédito da foto: Arranjo Especial

“Quando administrei a marca, foquei muito no aspecto de construção da peça. Porém, para esta coleção as silhuetas são muito simples porque quero que o foco esteja no tecido. A vantagem de não ter um negócio em tempo integral agora é que tenho a oportunidade de passar muito mais tempo com os artesãos. “Minhas conversas com eles me forçaram a desafiar meus próprios preconceitos e pensamentos, e a importância de facilitar uma cultura de inovação”, diz ele.

Maheshwar Edit está disponível para venda em G-7, Gems Court, 14, Khader Nawaz Khan Rd, Nungambakkam até 2 de fevereiro.