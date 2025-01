Madras HC dirige o governo do TN. tomar posse de 25,6 terras públicas em ocupação privada desde 1902

O Tribunal Superior de Madras instruiu o governo de Tamil Nadu a tomar posse de 25,6 lotes de terras nobres em St. Thomas Mount, em Chennai, após impor custos de ₹ 1 lakh a três pessoas que tentaram reivindicar a propriedade da propriedade pública que era privada. . ocupação desde 1902.

Uma bancada de divisão dos juízes SS Sundar e K. Rajasekar instruiu o coletor de Kancheepuram, o oficial da receita distrital e Alandur Taluk Tahsildar a invocar até mesmo a Lei de Invasão de Terras de Tamil Nadu de 1905, se necessário, para tomar posse da terra e apresentar um relatório de situação. perante o tribunal em 3 de fevereiro de 2025.

As ordens foram aprovadas ao rejeitar um recurso judicial interposto conjuntamente por E. Dhanapal, N. Poongothai e P. Krishnaveni, representados por seu advogado AI Sageer, reivindicando a titularidade da propriedade com base em certos documentos de propriedade que datam de 1902. e vários transações que ocorreram posteriormente.

Opondo-se à petição, o Advogado Geral Adicional R. Ramanlaal apontou ao tribunal que os documentos invocados pelos recorrentes mostram que os seus antecessores na lei reconheceram a cobrança de “aluguel”, que normalmente era cobrada de pessoas que ocupam poramboke do governo ( terras vagas).

Além disso, o advogado Chevanan Mohan, representando o diretor executivo do Conselho de Acantonamento, subordinado ao Ministério da Defesa, em St. Thomas Mount e Pallavaram, disse à Bancada da Divisão que o terreno em questão havia sido classificado como ‘B2’ (governo estadual). terreno) no Registo Geral de Imóveis.

Depois de ouvir longamente as partes, os juízes escreveram: “Este litígio é uma tentativa de confisco de terras do governo. Portanto, é passível de demissão com custas exemplares.” No entanto, assumindo uma postura branda, disseram os juízes, eles decidiram restringir o valor do custo a apenas ₹ 1 lakh a ser pago coletivamente pelos três recorrentes.

Eles foram instruídos a pagar o valor à Autoridade de Serviços Jurídicos do Estado de Tamil Nadu dentro de quatro semanas. Os juízes afirmaram que nenhum dos documentos apresentados pelos recorrentes datados de 1902 revelou a origem do título, exceto para evidenciar a forma como um vendedor o recebeu do vendedor anterior.

“Portanto, os lançamentos constantes do Registro de Reassentamento podem ser considerados genuínos e os antecessores no interesse dos recorrentes, que pagaram o aluguel, reconhecendo o título supremo do governo, não podem reivindicar o título contra o governo”, disse o Tribunal da Divisão. .

Ao escrever o veredicto, o juiz Sundar disse que embora tenham sido feitas múltiplas tentativas desde 1968 para obter um ‘patta’ (documento de receitas relativo à propriedade privada de terras) para as terras em questão, todos os outros requerentes falharam na tentativa desde o imposto. as autoridades recusaram. emitir patta para a propriedade.

Na década de 1980, também foram iniciados processos de despejo contra os ocupantes da propriedade, mas não culminaram na tomada do poder pelo governo e, assim, a avalanche de tentativas de recuperação de propriedade privada continuou e os recorrentes designaram múltiplos poderes para fazer tais reivindicações. acrescentou o Tribunal.

“Aproveitando que o processo de despejo instaurado pelos réus não foi conduzido com a devida diligência para a tomada de posse, os recorrentes apresentaram pedido vexatório bastante contrário aos documentos fiscais, nomeadamente ao Cartório de Reassentamento”, observou o Tribunal.