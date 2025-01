Madras HC rejeita petição para abrir a sala de servidores na faculdade administrada pelo Duraimurugan Educational Trust

O Tribunal Superior de Madras na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) rejeitou uma petição apresentada pelo Kingston Engineering College, administrado pelo Duraimurugan Educational Trust, em Katpadi, no distrito de Vellore, contra o selamento de sua sala de servidores pela Diretoria de Execução (ED) em Janeiro. 4 de dezembro de 2025, em conexão com um caso de lavagem de dinheiro registrado contra seu administrador e MP DM Kathir Anand.

Uma bancada de divisão formada pelos juízes SM Subramaniam e M. Jothiraman rejeitou o apelo depois que o promotor público especial do Departamento de Educação, N. Ramesh, disse que a sala já estava “deslacrada” em 7 de janeiro e a agência investigadora apreendeu apenas dois dos nove servidores. A SPP alegou ainda que a sala teve que ser lacrada devido à falta de colaboração da direção da universidade para permitir o acesso dos dados ao ED.

Ramesh disse que os funcionários do ED tiveram que esperar mais de seis horas em 4 de janeiro, apesar de pedirem ao Sr. Anand, bem como a outros funcionários administrativos da universidade, que abrissem a sala trancada do servidor. Ele disse que foi necessário contratar um carpinteiro para abrir a fechadura da sala do servidor e da sala do presidente. Ele acrescentou que Rs 2,74 milhões em dinheiro foram apreendidos nas instalações da universidade durante a operação de busca.

Embora a direção da universidade tenha negado veementemente a acusação de não cooperação e solicitado ao ED que fornecesse uma cópia dos dados recuperados dos dois servidores apreendidos, os juízes recusaram-se a emitir tais instruções, observando que estariam fora do âmbito. desta petição. O Tribunal deixou claro que a universidade poderia encontrar a sua solução de uma forma conhecida pela lei.

Em uma declaração apresentada em nome da universidade, seu diretor UV Arivazhagu, disse que os detetives do ED iniciaram uma operação de busca e apreensão nas instalações da universidade a partir de 3 de janeiro de 2025, em conexão com um Relatório de Informações de Casos de Execução (ECIR) registrado contra o Sr. Anand sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002.

Ele disse que a operação continuou até 5 de janeiro de 2025 e que os funcionários da universidade cooperaram plenamente com os funcionários do ED. No entanto, depois de concluída a operação de busca, os detetives desligaram os servidores informáticos e selaram a sala dos servidores, disse o diretor, queixando-se de que a instituição não pôde utilizar os laboratórios de informática e as câmeras CCTV devido a esta ação.

“A segurança dos estudantes, principalmente das mulheres, está em perigo”, disse o diretor e insistiu em ordenar ao serviço de emergência que abrisse a sala dos servidores.