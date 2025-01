Madura United anuncia nova contratação da Colômbia

pamekasan, VIVA- O Madura United anunciou oficialmente seu novo jogador, Brayan Angulo. Este jogador da seleção colombiana atua como meio-campista ofensivo.

A diretora-presidente do PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina, disse que espera que a chegada de Brayan possa ajudar o time a sair de uma situação complicada. Laskar Sape Kerrab está atualmente na parte inferior do ranking.

“Ele usará o número 70 em sua camisa camuflada”, disse Annisa em seu anúncio oficial, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Annisa explicou que não se espera que Brayan se adapte por muito tempo no Madura United. O motivo é que ele jogou ao lado de Lulinha na Liga do Chipre enquanto vestia o uniforme do Pafos FC em 2019.

Brayan tem 1,70 metros de altura e hoje tem 31 anos. Além de meia-atacante, Brayan também pode atuar como atacante. Acredita-se que essas duas posições de jogo ajudarão o Madura United a enfrentar a segunda fase.

Segundo registros do transfermarkt, Brayan está sem clube desde 1º de julho de 2024. Antes disso, jogou por vários clubes, incluindo CBJ Cali, Al-Merrikh SC, Pafos FC e Riga. Madura United é o primeiro clube da Liga 1.

O jogador vem treinando com a equipe. Ele terá a oportunidade de fazer sua estreia quando o Madura United jogar contra o Malut United, no Estádio Gelora Kie Raha, em Ternate, na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

O desempenho do Madura United nesta temporada está oscilando na parte inferior da classificação. Eles somaram apenas nove pontos em 17 jogos. Lulinha e seus amigos sofreram 12 derrotas, três empates e apenas duas vitórias.