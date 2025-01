pamekasan, VIVA- O Madura United não parece satisfeito com a adição de novos jogadores, apesar de ter contratado quatro jogadores na janela de transferências de meio da temporada da Liga 1, nomeadamente Brayan Angulo, Miswar Saputra, Miftah Anwar Sani e Youssef Ezzejjari. A razão é que, segundo os últimos rumores, o Madura United está ligado ao avançado sérvio Miljan Skrbic.

Este boato é baseado em um relatório do transfermarkt. Miljan, hoje com 29 anos, tem 1,92 metros de altura e um valor de mercado de IDR 2,17 bilhões.

Miljan está sem clube desde 11 de novembro de 2024. O último clube em que jogou foi o Tekstilac, em agosto de 2024. O tempo de Miljan neste clube foi muito curto.

Crvenka e OFK Beograd U18 são dois de seus clubes juvenis. Em 1º de janeiro de 2013, ele foi promovido à primeira equipe do OFK Beograd. No clube há três anos. Então, em 22 de setembro de 2026, Miljan juntou-se oficialmente ao uniforme do NK Krsko por transferência gratuita.

Depois de ficar sem clube em 2018, regressou a um clube, o clube turco Giresunpor, em janeiro de 2019. No entanto, regressou sem clube a 23 de julho de 2019. E de 2020 a agosto de 2024, Miljan reforçou quatro equipas, nomeadamente o Zrinjski Mostar , Radnicki Nis, OKMK Olmaliq e Tekstilac Odzaci.

Desde novembro de 2024, Miljan está sem clube. Nesta temporada, Miljan está há cinco jogos sem marcar golos na SuperLiga Sérvia. Além de Miljan, o Madura United ainda está vinculado ao zagueiro Sean Kelly.

O jogador de 31 anos é da Escócia. Atualmente joga pelo Dundee FC.

Laskar Sape Kerrab é um dos times da Liga 1 que é agressivo na hora de incorporar novos jogadores no mercado de transferências de meio da temporada da Liga 1. Eles querem fortalecer o time para sair do poço do rebaixamento. O Madura United está atualmente na última posição da classificação.