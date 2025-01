Maduro, da Venezuela, faz novo juramento em meio a protestos e repreensão internacional

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomou posse para um novo mandato na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), em meio a renovados protestos e repreensões dos Estados Unidos e de outros que acreditam que ele roubou os votos do ano passado.

O palácio legislativo da Venezuela, onde ele prestou juramento e fez um discurso inflamado, era fortemente guardado pelas forças de segurança que se tornaram o principal bastião do poder de Maduro desde as disputadas eleições do verão passado. Multidões de pessoas, muitas delas vestindo camisetas pró-Maduro, reuniram-se nas ruas adjacentes e em uma praça próxima.

Maduro, comparando-se a um David bíblico lutando contra Golias, acusou os seus oponentes e os seus apoiantes nos Estados Unidos de tentarem transformar a sua tomada de posse numa “guerra mundial”. Ele disse que o facto de os seus inimigos não terem bloqueado a sua tomada de posse para um terceiro mandato de seis anos foi “uma grande vitória” para a paz e a soberania nacional da Venezuela.

“Não fui nomeado presidente pelo governo dos Estados Unidos, nem pelos governos pró-imperialistas da América Latina”, disse ele, depois de ser envolto numa faixa vermelha, amarela e azul da bandeira venezuelana. “Venho do povo, sou do povo, e o meu poder emana da história e do povo. E devo toda a minha vida às pessoas, de corpo e alma.”

As palmadas nas costas entre funcionários do governo no centro de Caracas na sexta-feira contrastaram fortemente com as centenas de venezuelanos que saíram às ruas na quinta-feira para protestar contra a tomada de poder por Maduro.

O protesto decorreu de forma relativamente calma, mas depois de terminado, assessores da popular ex-deputada María Corina Machado, a força motriz do que resta da oposição venezuelana, disseram que ela foi brevemente detida pelas forças de segurança. Machado, que foi proibido pelo governo de concorrer a um cargo público, saiu de meses de esconderijo na quinta-feira para se juntar a uma manifestação anti-Maduro.

Na sexta-feira, ele postou um vídeo online no qual descreveu o incidente confuso. Ela disse que os Guardas Nacionais atiraram em seu comboio, depois a arrastaram de uma motocicleta por trás e disseram que a levariam para a prisão. Ele disse que o motorista da moto foi baleado na perna.

Mas no caminho para a prisão militar, os guardas mudaram de ideias e obrigaram-na a gravar um vídeo de prova de vida negando a sua detenção, disse ela.

Os apoiantes de Maduro acusaram a facção da oposição de espalhar notícias falsas para criar uma crise internacional. Ela apontou para o vídeo de 20 segundos que publicou na quinta-feira, no qual Machado diz que simplesmente deixou cair a bolsa enquanto era perseguida, como prova de que não foi detida.

“Hoje Maduro não colocou o cinto no peito. “Ele colocou uma algema no tornozelo, que vai apertar todos os dias”, disse Machado na sexta-feira.

Maduro não mencionou Machado em seu discurso de posse.

A televisão estatal disse que 10 chefes de estado compareceram. Mas muitos mais governos em todo o mundo rejeitaram as suas reivindicações de vitória, apontando para provas credíveis validadas por observadores eleitorais de que o seu adversário até então desconhecido, Edmundo González, venceu por uma margem de mais de dois para um.

Ressaltando o crescente isolamento de Maduro, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a União Europeia anunciaram na sexta-feira uma rodada coordenada de novas sanções contra mais de 20 autoridades, acusando-as de destruir a democracia da Venezuela. Eles incluem juízes leais do Supremo Tribunal, autoridades eleitorais, o chefe da empresa petrolífera estatal da Venezuela e ministros.

A administração Biden, citando a “grave emergência humanitária” da Venezuela, também estendeu por 18 meses uma autorização especial que permite que 600 mil imigrantes venezuelanos permaneçam nos Estados Unidos. A recompensa pela prisão de Maduro e do ministro do Interior, Diosdado Cabello, por confrontarem as drogas, também foi aumentada para 25 milhões de dólares. acusações de tráfico nos Estados Unidos e colocou uma nova recompensa de US$ 15 milhões ao ministro da Defesa, Vladimir Padrino.

Num vídeo gravado na República Dominicana e transmitido nas redes sociais, González agradeceu aos “amigos democráticos” da Venezuela pelo apoio, citando as últimas sanções.

“Ele se coroou como ditador”, disse González sobre Maduro. “O povo não o apoia, nem qualquer governo que possa ser chamado de democrático.”

González disse que retornará à Venezuela assim que for seguro.

A reeleição de Maduro em 2018 foi amplamente rejeitada como uma farsa depois que as autoridades proibiram a candidatura de importantes oponentes. E a facção da oposição da Venezuela acusou-o de fraude eleitoral no ano passado.

A prova: atas coletadas de 85% das urnas eletrônicas que mostram que González venceu por esmagadora maioria. Especialistas das Nações Unidas e do Carter Center, com sede em Atlanta, que Maduro convidou para observar a eleição, disseram que os registros de votação publicados online pela oposição parecem legítimos.

No entanto, as autoridades eleitorais leais ao partido no poder declararam Maduro o vencedor horas depois do encerramento das urnas, em 28 de julho, mas, ao contrário das anteriores corridas presidenciais, não forneceram contagens detalhadas dos votos.

A condenação global pela falta de transparência levou Maduro a pedir ao mais alto tribunal do país, que como qualquer outra instituição na Venezuela está repleto de legalistas, que auditasse os resultados. Como esperado, o tribunal reafirmou a vitória de Maduro.

A disputa pelos resultados gerou protestos em todo o país. O governo respondeu com força total, prendendo mais de 2.000 manifestantes e encorajando os venezuelanos a denunciar qualquer pessoa que suspeitassem ser um adversário do partido no poder. Mais de 20 pessoas morreram durante os tumultos. Dezenas de estrangeiros também foram detidos, incluindo até 10 americanos.

Do lado de fora da cerimônia de posse de sexta-feira, os apoiadores de Maduro ficaram maravilhados. Uma delas foi Maricarmen Ruiz, 18 anos, que não conseguiu conter as lágrimas.

“Não tenho palavras para expressar minha emoção, estou feliz”, disse ele, expressando alívio por González não ter sido “imposto” como presidente.

Entre os que compareceram à posse de Maduro estavam Daniel Ortega, da Nicarágua, e Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Mas vários aliados de Maduro ficaram em casa, incluindo o presidente colombiano Gustavo Petro, que citou a recente prisão de outro ex-membro da oposição venezuelana e defensor dos direitos humanos como razão para não comparecer ao evento.

González, que se exilou na Espanha em setembro, prometeu desafiar um mandado de prisão e retornar à Venezuela na sexta-feira para prestar juramento pessoalmente. Fazer isso parecia impossível depois que Maduro ordenou o fechamento de 72 horas do espaço aéreo da Venezuela e de sua fronteira com a Colômbia. Machado, em sua mensagem de sexta-feira, disse que diante do “golpe” de Maduro não era aconselhável que ele voltasse agora.

Na terça-feira, González disse que seu genro foi sequestrado em Caracas por homens armados mascarados enquanto levava seus filhos pequenos para a escola. A filha de González, Mariana González de Tudares, acusou o governo em comunicado de ordenar o desaparecimento de seu marido.

“A partir de que ponto ter um relacionamento com Edmundo González Urrutia se tornou crime?” ela disse.