Mãe de dois filhos encontrada morta um dia após a morte de um amigo

Uma mulher de 22 anos, mãe de dois filhos, supostamente cometeu suicídio devido a um caso extraconjugal nos limites da delegacia de polícia de Sampigehalli no sábado.

O falecido foi identificado como Dilshad, natural de Vijayapura, que se casou com Krishna, um motorista de táxi, há seis anos. O casal morava na extensão de Srirampura, nos limites da delegacia de polícia de Sampigehalli, junto com seus dois filhos menores.

Segundo a polícia, Dilshad atuava nas redes sociais e entrou em contato com um homem de Hennur, identificado como Johnson. A dupla teria entrado em um relacionamento. Johnson, de 25 anos, trabalhador de profissão, estava preocupado com a aceitação de seu relacionamento e supostamente acabou com a vida na sexta-feira, disse a polícia.

Dilshad, que soube disso na manhã de sábado, supostamente acabou com a vida em sua casa.

Com base na denúncia apresentada por sua mãe, a polícia assumiu um caso de morte não natural para continuar investigando.

(Se você estiver angustiado ou suicida, entre em contato com estas linhas de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana: KIRAN 1800-599-0019 ou Arogya Sahayavani em 104 para obter ajuda)