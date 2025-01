Mãe de Regeni: “Vi a brutalidade da tortura no corpo dele”

“Quando tive que conhecer o corpo de Giulio, só vi o rosto dele: vi brutalidade, bestialidade no corpo do nosso filho. Ele estava coberto com um pano e eu queria ver pelo menos as pernas dele, mas uma freira me contou. “O filho dele é um mártir. Foi quando entendi que ele foi torturado.”

Foi o que disse Paola Deffendi, mãe de Giulio Regeni, durante a audiência perante os juízes do primeiro júri romano no julgamento dos quatro 007 egípcios acusados ​​de sequestrar e matar o pesquisador friulano.

