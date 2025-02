Mãe e filho morrem após o ‘ataque extremista’ de Munique

O buscador afegão para asilo marcou intencionalmente uma multidão no que as autoridades chamam de ato duvidoso de “extremismo islâmico”

A mulher de 37 anos e sua filha de dois anos morreram de ferimentos sofridos em um ataque a carros em Munique, confirmaram as autoridades no sábado. As vítimas estavam entre pelo menos 39 pessoas feridas quando um veículo, guiado por um requerente de asilo afegão de 24 anos, entrou em uma demonstração da união.

O incidente aconteceu na quinta -feira, pouco antes da conferência de segurança em Munique. O suspeito, identificado pela mídia local como Farhad N., foi preso 36 pontos de tentativas por assassinato, lesões corporais graves e direção imprudente.

“Infelizmente, hoje temos que confirmar a morte de uma criança de dois anos e sua mãe de 37 anos”, “” O porta -voz da polícia Ludwig Waldinger disse na AFP no sábado.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que havia entrado deliberadamente na multidão. De acordo com o alto promotor público Gabriele Tilmann, o suspeito agiu “Razões religiosas”, E as autoridades tratam o incidente como um ataque motivado pelo extremismo.









“Não queremos pular conclusões, mas, dado o que aconteceu, assumimos que foi um ataque extremista islâmico”. Tilmann disse em uma entrevista coletiva na sexta -feira, acrescentando que o suspeito gritou “Allah Akbar” (Deus é grande em árabe) quando foi detido. “Não posso dizer mais sobre isso, mas suas declarações sugerem um motivo religioso”.

Tilmann disse que não havia evidências de que o suspeito estava relacionado a qualquer organização terrorista ou tinha um livro de memórias. A busca de seu apartamento não revelou nenhuma indicação de que ele estava buscando especialmente o sindicato ou que o ataque estava associado à conferência de segurança e a menos de dois quilômetros de distância.

O suspeito teve uma residência legal na Alemanha depois de chegar em 2016 como um menor desacompanhado. A polícia de Munique afirmou que não há crenças anteriores e que ele é apenas o seu próprio conhecido pelas autoridades “Das investigações em que ele testemunhou”.

Em um ataque semelhante em dezembro, um médico saudita de 50 anos levou seu carro a uma pilha de mercado de Natal em Magdeburgo, matando cinco e ferindo mais de 200. O ataque de Munique indica um quinto incidente que incluiu imigrantes na Alemanha no último Nove meses, de acordo com a AP, impulsionam mais discussões sobre políticas de migração antes das eleições federais em 2 de fevereiro.













O chanceler Olaf Scholz visitou a cena do ataque no sábado, colocando uma rosa branca em uma memória improvisada. Condenou o ato, afirmando que o agressor “Deve ser punido e deixar o país”.

Em um incidente separado no sábado, um garoto de 14 anos foi esfaqueado fatalmente em Villach, Áustria, requerentes de asilo sírio de 23 anos com uma residência legal. “Estou com raiva – raiva dos políticos que permitiram esfaquear, estupro, guerras e outros crimes de capital se tornam ordem na Áustria”, “ Disse o líder da direita Herbert Kickl, cujo partido pela liberdade da Áustria (FPO) venceu 28% das eleições de setembro, mas não foi capaz de formar um governo de coalizão até agora.