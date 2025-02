Mãe Gina Cecchettina, avó de Giulia

“Temos dor e a levamos para o túmulo”. Dessa forma, Carla Gatto falou diante da corte veneziana após uma punição que condenou o assassino de seu amado sobrinho Giulius Cecchettin à prisão de vida. Ontem, ela morreu em Verona aos 76 anos da repentina deterioração de suas condições de saúde e acrescentou dor à dor na família, que se tornou um símbolo da luta contra a mulher.

A mãe Gino Cecchettin, Carla Gatto, era conhecida por sua atividade cultural como escritora e pintor. Giulia dedicou seu livro “com uma mochila no ombro e …”, a história de uma garota que fica sem violência. Para ela, a determinação veio de Gino através do Social, com uma triste citação da música “Whela Small”, que Simone Cristicchi levou ao Sanremo Festival.

Carla viveu em Rhodigin e – dependendo do que aprendeu – teria acusado a doença nos últimos dias e foi transportado urgentemente para o hospital em Verona, onde morreu. Desde dezembro, ele começou a sofrer cheques para certos problemas respiratórios.

Seu personagem ficou na trágica história de seu sobrinho como apoio familiar, ao lado de Gin e dois outros netos, Elena e David, e em muitos momentos públicos, contra e depois de um crime para lembrar, aumentar a conscientização, alertar contra a violência. tipo. “Ela era uma garota forte – Giulia lembrou em uma ocasião – mas, ao mesmo tempo, tinha uma alma muito boa e era eternamente alegre, sempre corria bem para ela. Ela era como uma garota, amava seus fantoches, amava seus fantoches, era rosa que floresce ”.

Também por ocasião do funeral de Padov, Giulia Carl Gatto, enfatizou que era “um dia muito doloroso.

Mas vivemos a dor com a mente, com coração e corpo, em nosso íntimo, em nosso caminho de relacionamento com os outros. O fato de serem pessoas sérias, com o nosso caminho para estar em outras ocasiões em que tivemos que enfrentar as coisas. Saiba o que o filho deles fez. A ideia para ele? Não sei, eu não o conhecia, só o vi uma vez. Giulia estava apaixonada no começo, seu primeiro amor. Depois de mostrar alguma insatisfação, eu disse que ele fez bem em deixá -lo, que ele teve que construir sua vida que andasse no caminho e encontrasse o homem certo para ela.

O tribunal era um partido civil que mantinha uma atitude silenciosa e respeitosa da justiça. No final, como compensação, o tribunal ordenou que fosse 30 mil euros. Mas para a partida do tribunal, seu comentário foi amargo: “Você não tentará nada”.

