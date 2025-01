Mãe triste revela sua última conversa com Kesia Irena antes de ser morta por membros da Marinha da Indonésia

Sorog, AO VIVO – Foi revelado que um oficial da Marinha da Indonésia com as iniciais A (23) matou uma mulher chamada Kesia Irena Yola Lestaluhu (20) na praia de Saoka, cidade de Sorong, sudoeste de Papua.

Moradores encontraram o corpo de Kesia Irena virado para cima, sem roupas, na orla da praia de Saoka, no domingo, 12 de janeiro de 2025, por volta das 10h00 WIT.

O chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Militar Naval (Pomal) Lantamal XIV Sorong, major (PM) Anton Sugiharto, explicou que A praticou este ato sádico depois de ter relações sexuais com a vítima no carro.

 A pessoa do TNI AL que matou Kesia Irena Yola Lestaluhu Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu

O major Anton disse que o motivo do caso de homicídio foi motivado pela insatisfação do autor do crime com a atitude da vítima de encerrar repentinamente relacionamentos íntimos em curso.

“Então, a atividade proibida estava sob a influência de álcool, então porque o perpetrador sentiu que sua atividade havia parado repentinamente, ele finalmente ficou excitado e esfaqueou o corpo da vítima com uma baioneta”, disse o major Anton em Sorong, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 .

Depoimento da mãe da vítima

A mãe da vítima, Amina Latale, disse que antes de ser encontrada morta, sua filha recebeu uma ligação de uma amiga no sábado, 11 de janeiro de 2025, por volta das 23h. Após receber a ligação, a vítima recebeu permissão para sair de casa.

Naquela época, Amina havia proibido a filha de ir porque já era tarde da noite. No entanto, a vítima manteve-se firme. A vítima alegou que naquele momento viajava de carro com amigos.

“Eu te falei, Kesia, não ande, já é tarde da noite. “Ele disse: eu não uso moto, uso carro com os amigos”, disse Amina vista através Sorong YouTube TribunaQuinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

“Eu disse que queria usar carro, não é bom dirigir moto no meio da noite?”

Amina admitiu ter ouvido a conversa da vítima com a amiga, altura em que a vítima pediu para ser recolhida em frente à estrada. Depois disso, Amina decidiu dormir. Enquanto isso, a vítima estava sentada no terraço esperando pelo amigo.

“Eu estava dormindo, aí o pai dele saiu, (o pai dele perguntou) você quer sair ou não, o pai quer fechar a porta. “Ele disse que não, a desculpa dele foi que queria brincar primeiro com o celular no terraço, então queria ir embora”, explicou Amina.

Segundo informações do major (PM) Antón Sugiharto, naquele momento a vítima e seu amigo iam para uma boate (THM). A vítima e seu amigo entraram no THM no domingo, 12 de janeiro de 2025, às 01h00 WIT.

“Aí começou a introdução entre a vítima e o agressor, logo às 02h00 da manhã”, disse o major (PM) Anton.