O bilionário russo e o ex -proprietário do Chelsea Roman Abramovich poderiam dever a caixa registradora britânica até bilhões de libras (US $ 1,2 bilhão) de impostos não pagos, de acordo com as análises de documentos perdidos e acusações judiciais citadas na quarta -feira pela mídia britânica na quarta -feira. Abramovich sancionou Londres em 2022 após a escalada do conflito ucraniano, e sua propriedade no país permaneceu congelada.

Uma investigação conduzida pelo Guardian, um departamento de jornalismo de pesquisa e BBC, afirma que ele mostra suas empresas “Potencialmente” Segundo a mídia, ele não pagou um imposto de lucro obtido por um intrincado offshore a um esquema de investimento.

Abramovich supostamente canalizou quase metade de sua riqueza – aplicável US $ 6 bilhões – em mais de 200 fundos de hedge através de uma estrutura complexa na qual Chipre e as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) estavam. Embora registrado no exterior, parece que esses investimentos foram impulsionados por Eugene Shvidler, um diretor executivo superior com sede no Reino Unido desde 2004. Se as principais decisões de investimento fossem tomadas na Grã -Bretanha, as empresas Abramovish poderiam enfrentar um passivo tributário de mais de 500 milhões de libras, o que poderia aumentar, o que poderia aumentar para um bilhão de libras quando juros e penalidades foram enganados.

Os documentos perdidos sugerem que, entre 2004 e 2018, o lucro dessa estrutura offshore pode ser de US $ 3,8 bilhões. Se as autoridades fiscais britânicas descobrirem que esses lucros estão sujeitos a tributação no Reino Unido, um imposto potencial não pago pode ser de £ 536 milhões. Taxas de juros e sentenças adicionais para pagamento atrasado podem aumentar a responsabilidade total de entre 651 milhões de libras e um bilhão de libras.













O Chelsea FC, que Abramovich possuía de 2003 para a sanção, talvez tenha se beneficiado desses investimentos em fundos de hedge. Uma das empresas envolvidas no esquema supostamente emprestou dinheiro com outras entidades do império de negócios de Abramov, algumas das quais foram financiadas pelo London Football Club. O empresário russo não recebeu a receita de quase US $ 5 bilhões em vendas pelo Chelsea FC 2022, devido a sanções.

A revelação incentivou convites para a receita e os costumes do HM (HMRC), a autoridade tributária do Reino Unido, a explorar. Joe Powell, presidente da parte do Reino Unido, disse, afirmou, a prática tributária responsável, “Gostaria que o HMRC investigasse minuciosamente se Abramovich deve ao imposto de renda ou qualquer outro imposto sobre essas operações”.

Os advogados de Abramovich declararam que ele sempre agiu de acordo com o aconselhamento tributário profissional e negou qualquer responsabilidade pessoal por qualquer suposta falha em pagar pelo imposto de renda.

Abramovich, que mantém a cidadania russa, israelense e portuguesa, sancionou seus supostos laços com o Kremlin pelo Reino Unido, UE, Canadá, Austrália e Suíça em 2022, após a escalada do conflito da Rússia-Ucraine. Ele negou a fervoridade do conflito e atuou como mediador entre Moscou e Kiev repetidamente. Ele também estava intimamente envolvido nas negociações de paz fracassadas apoiadas por Türkiye em março de 2022, o que criou um projeto de tributo.

Abramovich fez sua riqueza com petróleo e mercadorias nos anos 90 e serviu como governador da região remota de Chukotka na parte norte do extremo leste russo em 2000.