Magia prática 2 avança enquanto a Warner Bros. Eyes Bird Box Director

Magia prática 2 Ele está avançando na Warner Bros. desde que o estudo agora está considerando Susanne Bier por Bird Box para dirigir o filme.

A magia prática original foi lançada em 1998. Baseada no romance homônimo de 1995 de Alice Hoffman, o filme foi dirigido por Griffin Dunne e estrelado por Sandra Bullock como Sally Owens e Nicole Kidman como Gillian Owens.

Em junho de 2024, foi anunciado que o Magic 2 Practical estava oficialmente em processo e que Bullock e Kidman retornaram a retomar seus respectivos papéis.

Desde então, houve poucas notícias sobre o projeto; no entanto, Prazo final Ele agora informa que a Warner Bros. está em negociações com Bier para dirigir a sequência.

O que mais sabemos sobre a Magia Prática 2?

O Script Prático Magic 2 é escrito por Akiva Goldsman, que co -escrito o primeiro filme. Bullock e Kidman são produtores com Denise di Novi.

Bier trabalhou com Bullock in Bird Box, que foi lançado pela Netflix em 2018. Ele também dirigiu Kidman na ruína, uma minissérie da HBO que estreou em outubro de 2020 e o casal perfeito da Netflix.

Depois de ter trabalhado no gerente noturno de 2016 e na primeira -dama de 2022, a filmografia de Bier também inclui a família 1993, onze em uma vida de 2000, Brothers 2004, após o casamento de 2006, coisas que perdemos no incêndio de 2007, Love É tudo o que você precisa de 2012. E 2014 Serena, entre outros títulos.

Uma data de lançamento para a Magic Practice ainda não foi anunciada.

Enquanto isso, a Magic Practical está atualmente disponível para alugar ou comprar em plataformas de transmissão, como Amazon Prime Video, Apple TV+ e muito mais.

“Sally (Sandra Bullock) e Gillian Owens (Nicole Kidman), nascidos em uma família mágica, evitaram muito a bruxaria”, diz uma descrição do filme. “Mas quando o namorado cruel de Gillian, Jimmy Angelov (Goran Visnjic), morre inesperadamente, as irmãs Owens dão um curso intensivo de mágica difícil. Enquanto o policial Gary Hallet (Aidan Quinn) começa a suspeitar, as meninas lutam para ressuscitar Angelov e, sem saber, injetar em seu corpo um espírito maligno que ameaça acabar com sua linha familiar.