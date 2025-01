Magistrados contra a reforma judicial, greve em 27 de Fevereiro

Magistrados de tosse e cocar tricolor nas cerimônias de abertura do ano judicial, prontos para deixar a sala quando o ministro Carlo Nordio ou um de seus delegados tomar a palavra e, sobretudo, cruzar as mãos no próximo dia 27 de fevereiro, dia da greve .

ANM decidiu outras formas de protesto contra a separação de carreiras, uma tão desejada reforma de centro-direita que obteve a sua primeira luz verde na Câmara dos Comuns na passada quinta-feira. Várias iniciativas de protesto foram decididas pelo Conselho Diretivo Central da Associação, que foi o último a liderar Giuseppe Santalucia. que se reuniu em Roma.

Entre elas, uma instrução aos juízes para que se reunissem fora dos tribunais antes do início da cerimônia e exibissem cartazes com uma série de frases retiradas de um texto marcante sobre o valor da Constituição. Qual será esse texto será decidido nos próximos dias. A premissa das vestes não é uma “rebelião”, mas uma “obrigação” de explicar não a separação de carreiras. “Não gosto da palavra protesto – esclarece Santalucia – prefiro a palavra proposta. Mas, infelizmente, não há propostas de alterações que tornem o texto constitucionalmente digerível. É um texto que deveria ser totalmente retirado”.

Agência ANSA Agência ANSA ANM: ‘Sem rebelião, somos leais à República’ – Notícias – Ansa.it “O texto da reforma é imutável, deveria ser retirado” (ANSA)

Depois assegura: “Não existe nenhuma forma de rebelião ilegal ou institucionalmente incompatível, mas a questão é deixar claro aos cidadãos – e o dia da abertura do ano judicial é um dia muito importante – as razões pelas quais acreditamos que o o desenho constitucional não vai em nome da melhoria da justiça e do fortalecimento das garantias de independência e autonomia”. Ele argumenta que os juízes têm a “obrigação de dizê-lo”. E depois repete: “somos absolutamente leais à República”. O presidente da ANM fala na “blindagem do texto”, que – como afirma – “nos afetou profundamente, nos enfurece”, porque é “um texto que modifica o Capítulo IV da Constituição”. É por isso que a ANM já busca um referendo. “Para que os cidadãos estejam o mais bem informados possível e não sejam enganados pelo referendo sobre o consentimento à justiça”. “Em todos os lugares possíveis explicaremos – acrescenta – as razões da oposição, que nada têm a ver com interesses corporativos”. Segundo Santalucia, trata-se de uma reforma que “não melhora a justiça, mas a prejudica”. E quem pagará “o preço final, dolorosamente falando, serão os cidadãos”, segundo o presidente cessante da ANM, que acredita que a “política” quer “pendurar a bandeira do departamento de carreira para fechar triunfantemente o jogo que deveria deixar você para trás.” Também apontando o dedo ao departamento de carreiras está o secretário-geral da Associação, Salvatore Casciaro, que está convencido de que a reforma “protege mais os poderosos do que os cidadãos, porque inevitavelmente atrairá o Ministério Público para a órbita do executivo com controle sobre política durante a tarde”. Uma verificação que ele define como “fatal” e determinará que “algumas investigações inconvenientes nunca serão apresentadas a esse terceiro juiz imparcial que os reformadores pretendem fortalecer”.

Palavras e escolhas, essas associações, que certamente não enfraquecem o confronto com a política. “A de hoje é apenas a mais recente de inúmeras explosões da ANM, que aterroriza sistematicamente a opinião pública contra as decisões do parlamento”, ataca. Enrico Costa, deputado da Forza Italia, que fala de “um filme que já viu muitas vezes” e sobre “correntes de ANM que se manifestam contra as decisões do Parlamento para defender os seus interesses corporativos e não perder o poder acumulado ao longo dos anos”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA