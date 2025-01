Maha Kumbh: Amit Shah recebe um mergulho em Sangam

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) foi colocado no Triveni Sangam aqui no meio do atual Maha Kumbh.

Flanqueado por alguns videntes superiores, o Sr. Shah se virou as 13h

O primeiro -ministro Yogi Adityanath também deu um mergulho separadamente no meio de canções fortes de mantras.

O ministro do Interior manteve anteriormente uma interação com Junapithadheheeshwar Mahamandaleshwar Acharya Avdheshaana e Giri Ji Maharaj e alguns outros videntes superiores a bordo de uma cabine em um cais flutuante.

#Ekta_ka_mahakumbh ‘Mahakumbh’ é um símbolo único da corrente direta da cultura Sanatan. Aquário refere -se à nossa eterna filosofia de vida baseada em harmonia. Hoje, neste Mahaparva da unidade e integridade na cidade de Dharma Prayagraj, estou ansioso para tomar um banho de confluência e procurar bênçãos dos santos. – Amit Shah (@amitshah) 27 de janeiro de 2025

A visita de Shah foi marcada por cobertura de segurança sem precedentes na área de Mela e Prayagraj.

Enquanto a área de Mela fazia estritamente uma área sem veículos, a cidade de Prayagraj tinha vários desvios de rotas, impactando os habitantes locais e visitando os peregrinos.

No início do dia, o ministro do Interior disse em uma publicação X que “‘Mahakumbh’ é um símbolo único do fluxo contínuo da cultura de Sanatan. Kumbh mostra a filosofia da vida de Sanatan Dharma, que se baseia na harmonia” “Estou ansioso para dar um mergulho em Sangam e receber as bênçãos dos santos neste grande festival de unidade e integridade na cidade sagrada de Prayagraj”, acrescentou.

Segundo o governo do estado, mais de 53,29 lakh de pessoas haviam tomado o banho sagrado em Maha Kumbh na segunda -feira às 10 da manhã

A área de Mela estava organizando mais de 10 lakh ‘kalpvasis’ e até agora mais de 13,21 milhões de rúpias Pekumbh o que Shahoople Eles me deram a queda desde que a mega congregação religiosa começou em 13 de janeiro, disse ele.

Maha Kumbh continuará até 26 de fevereiro.